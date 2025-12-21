- Rétvári Bence: nem csatlakozunk a háborús hitelfelvételhez!
Orbán Viktor: Árad a szeretet!
A miniszterelnök fotója mindent elárul.
Ahogy arról beszámoltunk, a minap tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását Szegeden. Az esemény több szempontból is különleges volt, az egyik ilyen ezek közül a Lázárinfó volt, amelynek keretein belül ezúttal Orbán Viktor kérdésekre válaszolt.
A miniszterelnök az esemény vége óta folyamatosan oszt meg különböző tartalmakat a közösségi oldalán a szegedi Háborúellenes Gyűlésről. Most egy fotóval jelentkezett, amelyben leírta, hogy jó volt újra együtt, valamint köszönetet mondott Szeged városának, amely helyszínt adott a rendezvénynek.
Jó újra együtt! Köszönjük, Szeged!
- olvasható a Orbán Viktor Facebook-oldalán, aki egy fotót is csatolt a bejegyzéséhez, amelyen a következő felirat szerepelt:
„Árad a szeretet!”
