RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Árad a szeretet!

A miniszterelnök fotója mindent elárul.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.21. 15:05
Módosítva: 2025.12.21. 15:05
Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor szeretet találkozás

Ahogy arról beszámoltunk, a minap tartották a Háborúellenes Gyűlés ötödik állomását Szegeden. Az esemény több szempontból is különleges volt, az egyik ilyen ezek közül a Lázárinfó volt, amelynek keretein belül ezúttal Orbán Viktor kérdésekre válaszolt.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Orbán Viktor Fotó: mw

A miniszterelnök az esemény vége óta folyamatosan oszt meg különböző tartalmakat a közösségi oldalán a szegedi Háborúellenes Gyűlésről. Most egy fotóval jelentkezett, amelyben leírta, hogy jó volt újra együtt, valamint köszönetet mondott Szeged városának, amely helyszínt adott a rendezvénynek.

Jó újra együtt! Köszönjük, Szeged!

- olvasható a Orbán Viktor Facebook-oldalán, aki egy fotót is csatolt a bejegyzéséhez, amelyen a következő felirat szerepelt:

„Árad a szeretet!”

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu