Schmitt Pál: minden magyar ember háborúellenes!

A volt köztársasági elnök, Schmitt Pál a feleségével együtt tette tiszteletét az év idei utolsó Háborúellenes Gyűlésén. Schmitt borzalmasnak nevezete az Európai Unió hozzáállását a háborúval kapcsolatban és elmondta nem lepődött meg a rendezvény sikerén, mert úgy gondolja minden magyar ember háborúellenes.

Schmitt Pál és felesége a szegedi Háborúellenes Gyűlésen. Fotó: mw

Itt a szomszédunkban zajlik idestova egy háború, ahol négy éve lassan, hogy két szerb nép öli egymást. Az Európai Unió finanszírozza. Borzalmas ez az egész. Borzalmas, én csak úgy bíztam benne, hogy valahol karácsonyra megnyugszanak a dolgok. Most már úgy néz ki, hogy addig nem, de talán a tavasz meghozza a nyugalmat és a békét

– mondta bizakodóan a volt köztársasági elnök.

Schmitt Pál: semmilyen lapot nem szabadna betiltani!

Pont ő, aki hirdeti a sajtó szabadságát és a demokráciát. Én szerintem semmilyen lapot nem szabadna betiltani. Ha valamilyen lap olyan cikket közöl, ami az emberi méltóságot súlyosan sérti, azt megértem. De akkor is van peres eljárás. Olyat, hogy központilag betiltani bármilyen sajtóorgánumot, ez nem fér bele a demokráciába

– így reagált arra a kérdésünkre, hogy mit szól Magyar Péter újabb ámokfutásához, amelynek sorén azt akarja elérni, hogy betiltsák a Borsot.