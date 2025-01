Az évtized ingatlanmutyija: Karácsony és a Wallis így akarta megszerezni Rákosrendezőt

Megdöbbentő összefüggésre hívta fel figyelmet egy Reddit bejegyzés. Karácsony Gergely a Wallis csoporttal szorosan összejátszva már 2023-ban meg akarta szerezni a rákosrendezői pályaudvar területét!

jaj ugyan már.. naivak vagytok.. szerintem ez is csak a pénzről szól. Mi is rámentünk erre, a fejesek akarták Rákost, a főnökök meg akarták szerezni ,mindenki tudja az ingatlanosok közt, hogy ez egy értékes terület, pesten a legjobb legértékesebb… a főnök is meg akarta venni, sokat akart érte adni.. ez zsíros falat ,gondoljatok bele, a hősök tere egy ugrásra, csak nem adták neki el.. mi se voltunk a WINGnél a kispályások gyülekezete… az adásvételi is kész volt ha jó az ajánlat. Mindenki rá akart menni erre a területre.. hol építkezel amúgy pesten nagy területen egybefüggően?? tudta ezt a főnök is a WINg-nél , meg mindenki, aki ebbe a szakmába utazik , nagy pénzek mennek itt.. nagyon nagy pénz forog..

És jött a válasz: " A volt Wing-es főnöknél", vagyis Bajnaiéknál a Wallisban!

A Metropol információi szerint a főpolgármester figyelmét a mindig is kiváló wallisos kapcsolatokkal rendelkező Bajnai Gordon hívta fel a hatalmas ingatlanbefektetési lehetőségre, hogy aztán végiggondolt, részletesen kidolgozott haditervet készítsenek a terület megszerzésére.

Bajnainak juthatott eszébe a nagy lehetőség

A főszerepet a Wallis ingatlanfejlesztő cégére, a WING-re osztották, a cég a Metropol információ szerint konkrét terveket készített a terület felvásárlására és ingatlanbefektetői kiárusítására. Ez lehetett volna a Karácsony-féle városvezetés legnagyobb ingatlanspekulációja, amihez képest nagyságrendjét illetően eltörpül a hírhedt Városháza-botrány melynek keretében az önkormányzat székházát akarták értékesíteni. A Wallis csoport a Metropol értesülése szerint 2023 tavaszán konkrét vételi ajánlattal próbálta megszerezni a hatalmas ingatlant.

Rákosrendező ( fotó: Szecsődi Balázs)

A beszédes Reddit bejegyzés úgy is értelmezhető, hogy Karácsonyéknak most „savanyú a szőlő”, de nem adták fel. Azért próbálkoznak politikai botránykeltéssel, mert a velük szövetséges Wallis-csoport, Bajnai Gordonnal a háttérben még bízik abban, hogy megszerezhetik a területet.