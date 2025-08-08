A romantika színhelyei: így néztek ki a szerelmesek kedvenc kirándulóhelyei régen - Galéria

Te hova szoktál kirándulni a pároddal? A romantika biztosan megtalálja útvonalát Budapesten is, a képekből pedig az is kiderül, hogy ez már több mint egy évszázada így van. Galériánkban mutatjuk, hogyan néztek ki a romantikázók kedvenc túraútvonalai!
Időről időre meg kell adni a módját a romantikának. Nem kell messzire gyalogolnunk, hogy olyan kirándulóhelyeket találhatunk, ahol a szerelmünkkel közös erőfeszítéssel elképesztő magaslatokra juthatunk. Budapesten több olyan domb, tisztás és túraútvonal van, amit megmászva gyönyörködhetünk a tájban, miközben meghitt beszélgetéseket folytathatunk a kedvesünkkel. Ezek a romantika leginkább kedvelt színhelyei. Mutatjuk, hogyan is néztek ki régen!
Szerencsére nem kell feltétlenül elhagynunk Budapestet ahhoz, hogy egy megfelelő túraútvonalat találjunk. Fővárosunkban is találhatóak olyan helyszínek, amelyeket érdemes megmásznunk; a Filozófusok kertje, vagy a gyakran klisének számító Gellért-hegy a mai napig szinte hemzseg a szerelmesektől. Mondhatni küzdenünk is kell azért, hogy a párunkkal üres helyet találhassunk.
Ezek a helyek a képek készülése óta persze változtak. A Filozófusok kertjénél a kiállított szobrokon kívül ma már csak egy füves placc található, az Ördögorom-lejtő ma már sokkal kopárabb, mint a mellékelt képen. Ezek a változások idő múlása mellett arról is tanúskodnak, hogy rengeteg romantikázó járta végig ugyanezeket a területeket. A helyek ma is őrzik a szerelmesek titkát.
A Gellért-hegyen található látnivalók, mint a kereszt, a sziklakápolna vagy a felújítás alatt álló Citadella a turisták és a romantikázók körében is mind népszerű. Persze ezen kívül még számos, kevésbé ismert úticél is található, amelyeket most képekben mutatunk be.
Az alábbi galériában összegyűjtöttünk néhány romantikus helyről készült régi képet. Kattints a képre és megnyílik a fotógaléria!
