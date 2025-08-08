A romantika színhelyei: így néztek ki a szerelmesek kedvenc kirándulóhelyei régen - Galéria

Időről időre meg kell adni a módját a romantikának. Nem kell messzire gyalogolnunk, hogy olyan kirándulóhelyeket találhatunk, ahol a szerelmünkkel közös erőfeszítéssel elképesztő magaslatokra juthatunk. Budapesten több olyan domb, tisztás és túraútvonal van, amit megmászva gyönyörködhetünk a tájban, miközben meghitt beszélgetéseket folytathatunk a kedvesünkkel. Ezek a romantika leginkább kedvelt színhelyei. Mutatjuk, hogyan is néztek ki régen!

1959. Ma szinte teljesen ugyanilyen kilátás a Sas-hegyről a budai hegyek felé, előtérben a Meredek utcában a Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium. A romantika jegyében érdemes ide felkapaszkodnunk a szerelmünkkel. Fotó: Fortepan / Heinzely Béla

Romantika túrateljesítmény alapon - így néztek ki ezek évtizedekkel ezelőtt

Szerencsére nem kell feltétlenül elhagynunk Budapestet ahhoz, hogy egy megfelelő túraútvonalat találjunk. Fővárosunkban is találhatóak olyan helyszínek, amelyeket érdemes megmásznunk; a Filozófusok kertje, vagy a gyakran klisének számító Gellért-hegy a mai napig szinte hemzseg a szerelmesektől. Mondhatni küzdenünk is kell azért, hogy a párunkkal üres helyet találhassunk.

Ezek a helyek a képek készülése óta persze változtak. A Filozófusok kertjénél a kiállított szobrokon kívül ma már csak egy füves placc található, az Ördögorom-lejtő ma már sokkal kopárabb, mint a mellékelt képen. Ezek a változások idő múlása mellett arról is tanúskodnak, hogy rengeteg romantikázó járta végig ugyanezeket a területeket. A helyek ma is őrzik a szerelmesek titkát.

A Gellért-hegyen található látnivalók, mint a kereszt, a sziklakápolna vagy a felújítás alatt álló Citadella a turisták és a romantikázók körében is mind népszerű. Persze ezen kívül még számos, kevésbé ismert úticél is található, amelyeket most képekben mutatunk be.

