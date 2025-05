Segítünk, hogy romantikus legyen a hosszú hétvégéd: itt vannak a legjobb esti programok szerelmespároknak!

Most minden szerelmespárnak lesz ideje egy igazán romantikus estére, vagy akár többre is. Mutatunk pár remek ötletet a hosszú hétvége romantikus randijához. Figyelem, házaspároknak sem tilos a randi!

A hosszú hétvége kedvez a páros programoknak Fotó: La Famiglia

A hosszú hétvége számos alkalmat kínál

Egy jó kis mozi?

Régóta halogatjátok egy romantikus film megnézését, mert a sok munka miatt estére hullafáradtak vagytok? Most itt a lehetőség, hogy ezen a hétvégén pótoljátok a főbb filmes elmaradásokat! Vidd el a párodat egy olyan filmre, aminek már a címe is egy szerelmi vallomás: Hogyan tudnék élni nélküled? Ha nem láttátok volna az elmúlt évek legnagyobb magyar filmsikerét, akkor most megnézhetitek! A filmet még játsszák a Corvin moziban, de a Westend és a Arena Mall mozijaiban is megtekinthető ezen a hétvégén.

Ha az új romantikus filmek között válogatnátok, akkor remek választás lehet Az ötödik elem rendezőjének új filmje, a June & John. Ezt az őrült szerelmes filmet is játsszák a Corvin moziban, de a Sugárban is el lehet még kapni rá jegyet.

Most itt a lehetőség, hogy pároddal megnézzétek az utóbbi évek egyik legjobb romantikus filmjét/Fotó:port.hu

Esetleg egy szuper koncert?

Igazán romantikus lehet az este, ha egy jó kis koncertet választasz. Sok együttes várja rajongóit a hosszú hétvégén. Ha szeretitek a régi zenéket és a jó rockot, akkor a május elsejei Tabán Fesztiválon a helyetek. Ezen a kellemesen retró fesztiválon olyan együttesek és énekesek lépnek fel, mint a Stardust, a Mini, a Dinamit és Charlie.

Ha jobban szeretitek a mostani zenéket, akkor a Városligeti Majális lesz az igazi nektek. Itt olyan előadók dalait élvezhetitek ingyenesen, mint a Children of Distance, Mohamed Fatima és Oláh Gergő.

Egy jó koncertből is lehet romantikus program Fotó: dwphotos

Szabad egy táncra?

Ha egy kis tánccal fűszereznétek meg a romantikus estét, akkor irány a Budapest Park! Itt rendezik meg május elsején a Majálisi táncház a csillagok alatt című rendezvényt 22 órai kezdéssel. A helyszínen a Tarsoly zenekar gondoskodik a zenéről, amire táncolhattok a pároddal.

Ital egy különleges helyen?

Ha igazán el akarod kápráztatni párodat egy feledhetetlen randevúval, akkor vidd el a Koktélhajóra. Ez a hajó az Erzsébet híd lábától indul, és egyórás sétahajózást kínál a romantikára vágyó szerelmeseknek. Az út árában benne van két koktél is, hogy igazán élvezetes legyen a hajókázás.