Ma van Petőfi Sándor halálának évfordulója, vagy mégsem?

1849. július 31-e a segesvári ütközet napja és egyben Petőfi Sándor feltételezett halálának napja is. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc végnapjainak egyik tragikus eseménye volt, hogy 1849. július 31-én Segesvár mellett felmorzsolódott az erdélyi hadsereg. Ebben a csatában tűnt el Bem József segédtisztje, Petőfi Sándor honvédőrnagy, a forradalom és szabadságharc akkor 26 éves költője is. A tudomány mai álláspontja szerint Petőfi valóban elesett a segesvári csatában, mások ezt azonban vitatják. Szerintük hadifogolyként Szibériába hurcolták, ahol később vagy kivégezték, vagy természetes halállal halt meg. Ezen elmélet képviselői azt is valószínűnek tartják, hogy ott megházasodott, családot alapított és még sok verset írt (oroszul) – olvasható a Wikipédián.

Liszt Ferenc is ezen a napon hunyt el

Liszt Ferenc csodagyerekként, majd virtuóz felnőttként is végigkoncertezte fél Európát, és folyamatosan fejlesztette zongoratechnikáját. Élettársával, Marie D'Agoult grófnővel Svájcban telepedtek le, három gyermekük született. Zeneszerzőként az 1850-es években kezdett elismertté válni, 1856-ban az ő ünnepi miséjével szentelték fel az esztergomi székesegyházat. A hatvanas évektől kezdve zeneszerzőként főleg egyházi zenékkel foglalkozott, élete pedig a Pest-Róma-Weimar háromszögben folyt. Liszt Ferenc napra pontosan 139 évvel ezelőtt Bayreuthban, tüdőgyulladásban hunyt el.

60 éves lett a Harry Potter írója

Joanne Kathleen Rowling angol írónő, a Harry Potter regények szerzője 1965. július 31-én született a Bristol melletti Chipping Sodburyben. Első történetét, mely egy Nyúl nevű nyúlról szól, mindössze öt- vagy hatéves korában írta. Nagyjából ugyanaennyi idős korában lakott a szomszédságukban a Potter család. 1992. október 16-án férjhez ment Jorge Aranteshez, aki a hadseregben szolgált (később egy tévénél dolgozott), és 1993. július 27-én megszületett lányuk, Jessica Rowling Arantes. Férjétől azonban hamarosan elvált és ezt követően nehéz körülmények között tengődött. Hogy ne a nyirkos, fűtetlen lakásban legyenek, Rowling lányával egész napját egy kávéházban töltötte, itt fejezte be Harry Potter történetét.