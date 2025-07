Ha tízből ötöt eltalálsz, jól ismered Harry Potter világát! Kvíz

A Harry Potter regények óriási sikert arattak, több millió példányt adtak el belőlük világszerte, 67 nyelvre fordították le. A széria a film, a videójátékozás és a színház világát is meghódította. A könyvek alapján készült filmsorozat hatalmas kasszasiker lett. A történethez még egy folytatás is íródott, a színpadra készült Elátkozott gyermek a Broadway-en aratott sikert, továbbá három előzményfilm is készült a sorozathoz. Az HBO pedig már nagyban készül a sorozat újramesélésére. De mennyire emlékszünk a könyvekre?

A Harry Potter könyvsorozat a modern irodalom egyik legsikeresebb alkotása. Fotó: Facebook / Felhasználói fotó

A Harry Potter könyvek ma is elvarázsolják az olvasókat

Joanne Kathleen Rowling írónő egyértelműen legnagyobb sikere a Harry Potter könyvsorozat. Bár Robert Galbraith álnéven a varázslóvilághoz közvetlenül nem kapcsolódó regényeket is kiadott, világhírnévre ezzel a szériával tett szert. Fantáziája milliókat varázsolt el, a filmadaptációk a könyvek publikálásával párhuzamosan kerültek a mozikba. Ezzel egy olyan egyedülálló élménye lehetett az ifjú nézőknek/olvasóknak, hogy a regényekkel, a filmekkel és a bennük szereplő színészekkel együtt idősödve követhették ezt a varázslatos történetet.

A legutóbbi kötet, a 'Harry Potter és a Halál Ereklyéi' 2007 július 21-én került a polcokra. A filmeket a könyvekhez hasonlóan sokan szeretik, viszont számos olyan apró részlet, háttértörténet, sőt rengeteg olyan karakter maradt ki az adaptációkból, amelyek a regényeket rétegeltté, misztikussá és varázslatossá tették.

Az alábbi kvízből kiderül, mennyire ismered a Harry Potter regények világát!