Rákosrendező: Belendült a baloldali pénzszivattyú, ingatlancápák a horizonton

Ma tárgyalja a Fővárosi Közgyűlés Karácsony Gergely Rákosrendezőt érintő javaslatát, az ügy egyre durvább méreteket öltött. A fővárosi képviselőknek annak tudatában kell szavazniuk az elővásárlási jogról, hogy minden baloldali hiszti ellenére, az gyakorlatilag nem is létezik, hiszen egy nemzetközi szerződés felülírja, erről mindjárt. Mindemellett kiderült: Rákosrendező lehetett volna a Karácsony-féle városvezetés legnagyobb ingatlanspekulációja, amihez képest nagyságrendjét illetően eltörpül a hírhedt Városháza-botrány is, melynek keretében az önkormányzat székházát akarták értékesíteni. A Wallis csoport a Metropol értesülése szerint 2023 tavaszán konkrét vételi ajánlattal próbálta megszerezni a különösen is értékes ingatlant.

Bajnait hívhatják segítségül Rákosrendező kapcsán, ráadásul az még nem világos, hogy mi épülne pontosan a Grand Budapest-projekt helyett. A főpolgármester eddig valamiféle parkváros megépítéséről írt homályosan Fotó: Hatlaczki Balazs

Bár Vitézy Dávid és a vélhetően a háttérben vele szövetséget kötő Karácsony Gergely még mindig hisztérikusan azt mantrázza, hogy elővásárlási jog illeti meg a fővárost Rákosrendező területével kapcsolatban, a Nemzeti Vagyonkezelő levele után sem változott a helyzet. ifj Lomniczi Zoltán alkotmányjogász ugyanis az üggyel kapcsolatban elmondta, hogy Magyarország Kormánya és az Egyesült Arab Emírségek Kormánya nemzetközi szerződést kötött Rákosrendező ingatlanfejlesztéséről. Így a BKM Nonprofit Zrt. hiába rendelkezik elővásárlási joggal, a nemzetközi szerződések közvetlenül az Alaptörvény után, az egyéb jogszabályokat - így az elővásárlási jogot is - megelőzve helyezkednek el a rangsorban. Azaz lényegében felülírják. Mint fogalmazott:

Karácsony Rákosrendező fejlesztése érdekében politikai pályafutása, polgármesteri / főpolgármesteri megbízatása óta nem tett semmit, tehát egyértelmű, hogy politikai céljai érdekében csinálja a hangulatkeltést, amivel a budapestiek érdekét veszélyezteti, hiszen a cirkusz miatt a vevőt akadályozza, aki emiatt el is állhat a szerződéstől. A projekt keretében több ezer milliárd forintnyi fejlesztés valósulna meg, amellyel nem csupán a budapesti családok gazdagodnának, hanem hozzáadnak Budapest turisztikai vonzerejéhez, a főváros pedig új adóbevételekre tehetne szert általuk. Éppen ezért a szabotázsakció rendkívül felelőtlen egy főpolgármestertől, akinek a Budapest és a fővárosiak érdekeinek képviseletére szól a mandátuma

– magyarázta az alkotmányjogász. ifj. Lomniczi Zoltán véleményét itt olvashatod.