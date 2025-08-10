Így lett a zöldítésből kiszáradt katasztrófa, avagy a balos klímapolitika működése Óbudán

Átültették, mert nem tudták, hova kell ültetni, aztán az új helyen sem locsolják. Óbudán a nagy zöldítésből így lett nagy közpénzes hervadás.
Óbudán 117 fiatal fa ültetésével büszkélkedett a helyi önkormányzat a Pók utcában, egészen addig, míg a gázművek nem szólt, hogy hoppá, a fák pont egy föld alatti gázvezetékre kerültek. A történet innen már inkább a szatíra világába illene, ha nem lenne szomorú: a fák egy részét gyorsan áttelepítették a Városfal utcába.
A bejelentés hivatalosan arról szólt, hogy most már minden szakszerű, a közműveket figyelembe vették, „természetes dinamizmus” is van, kétféle fafajtával, csak épp egy dolog hiányzik: a víz.
Munkatársunk megnézte a Városfal utcai helyszínt, ahol elvileg az ifjú fasor új otthonra talált. A látvány lehangoló: kisárgult, poros levelek, lekonyult, száraz ágak mindenfelé. A fák egy része látványosan kiszáradt, öntözésnek nyoma sincs.
A környéken lakók örültek, amikor megérkeztek a fák, de ma már inkább csak szánják őket.
Legalább ültettek valamit, de most úgy néz ki, mind meghal. Kellett volna szegényeket öntözni
– mondta egy helybeli nyugdíjas, amikor látta, hogy fotózzuk a kiszáradt fákat.
Pedig az akció nem titokban zajlott: Burján Ferenc alpolgármester még februárban diadalmas posztban jelentette be a faátültetést, kiemelve a közműszolgáltatóval való együttműködést, a talaj adottságait és a fasor „természetes dinamikáját”.
A valóság viszont kicsit más képet mutat: hiába van két fafajta, ha mindkettő kiszárad. És hiába nem fut alattuk most már gázvezeték, ha a fák gyökere csak porhoz jut.
Az önkormányzat elméletileg a 10 millió Fa Alapítvánnyal dolgozik együtt, egy olyan szervezettel, ahol valóban vannak szakértők, és országos szinten komoly tapasztalattal segítik a faültetéseket.
