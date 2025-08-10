RETRO RÁDIÓ

Így lett a zöldítésből kiszáradt katasztrófa, avagy a balos klímapolitika működése Óbudán

Átültették, mert nem tudták, hova kell ültetni, aztán az új helyen sem locsolják. Óbudán a nagy zöldítésből így lett nagy közpénzes hervadás.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.08.10. 05:00
Óbuda klímapolitika fa faültetés Kiss László

Óbudán 117 fiatal fa ültetésével büszkélkedett a helyi  önkormányzat a Pók utcában, egészen addig, míg a gázművek nem szólt, hogy hoppá, a fák pont egy föld alatti gázvezetékre kerültek. A történet innen már inkább a szatíra világába illene, ha nem lenne szomorú: a fák egy részét gyorsan áttelepítették a Városfal utcába.

Óbudán
Óbudán így működik a klímapolitika  (Fotó: Máté Krisztián)

A bejelentés hivatalosan arról szólt, hogy most már minden szakszerű, a közműveket figyelembe vették, „természetes dinamizmus” is van, kétféle fafajtával, csak épp egy dolog hiányzik: a víz.

Munkatársunk megnézte a Városfal utcai helyszínt, ahol elvileg az ifjú fasor új otthonra talált. A látvány lehangoló: kisárgult, poros levelek, lekonyult, száraz ágak mindenfelé. A fák egy része látványosan kiszáradt, öntözésnek nyoma sincs.

Ilyen állapotban vannak az átültetett fák (Fotó: Máté Krisztián)

A környéken lakók örültek, amikor megérkeztek a fák, de ma már inkább csak szánják őket.

Legalább ültettek valamit, de most úgy néz ki, mind meghal. Kellett volna szegényeket öntözni

– mondta  egy helybeli nyugdíjas, amikor látta, hogy fotózzuk a kiszáradt fákat. 

Pedig az akció nem titokban zajlott: Burján Ferenc alpolgármester még februárban diadalmas posztban jelentette be a faátültetést, kiemelve a közműszolgáltatóval való együttműködést, a talaj adottságait és a fasor „természetes dinamikáját”.

A valóság viszont kicsit más képet mutat: hiába van két fafajta, ha mindkettő kiszárad. És hiába nem fut alattuk most már gázvezeték, ha a fák gyökere csak porhoz jut.

Az önkormányzat elméletileg a 10 millió Fa Alapítvánnyal dolgozik együtt,  egy olyan szervezettel, ahol valóban vannak szakértők, és országos szinten komoly tapasztalattal segítik a faültetéseket.

Óbudán sok a megválaszolatlan kérdés:

  • Ki felelős azért, hogy az értékes fákat rossz helyre ültették?
  • Ki felelős most a kiszáradásukért?
  • Mennyibe került ez a „zöldítés”, és mennyibe kerül majd újraültetni az elpusztult példányokat?

 

