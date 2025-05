Eltűnhetnek Budapest legcsúnyább sebei – a rozsdaövezetekből álomnegyedek születhetnek

Példának a Népsziget is szóba került, amely jelenleg „vadregényes és elhanyagolt”, de lehetne belőle zöld oázis. A szakemberek egyet értettek abban, hogy vonzóvá kell tenni a rozsda övezeteket a befektetők számára is, de az embereknek is. Úgy érdemes egy lakóövezetet létre hozni, hogy legyen út, tömegközlekedés, parkoló hely, bolt , óvoda és játszótér is. Fontos, hogy ne csak az áfakedvezmény vonzza majd az emberek oda, hanem valódi vágy élne a beköltözésre.

A Budapest Műhely rendezvényen elhangzott:

• a városközpontból való kiköltözés drámai méreteket öltött (több mint 20%!)

• a 15 perces város víziója már nem csak elmélet – hanem fejlesztési irány

• és 2026-tól jöhet egy új, nyilvános rozsdaövezeti beruházási katalógus is

Mint azt a Metropol már megírta, Budapest szívében 421 olyan rozsdaövezet van, amely megállíthatná a főváros kiürülését. A rozsdaövezetek a Budapest aranytartalékai , csak jól kell kihasználni őket. Ezek a rozsdaövezetek hasznosítási lehetőségei voltak terítéken a legutóbbi Budapest Műhely beszélgetésen is.

A Budapest Műhely egy olyan független városfejlesztési fórum, amelynek célja, hogy adatalapú kutatások és elemzések alapján világítson rá a főváros problémáira.