Miközben kiürül a belváros, 23 városligetnyi titkos tartalék hever parlagon – a rozsdaövezetek menthetik meg Budapestet

A rozsdaövezetek hasznosítási lehetőségei voltak terítéken a legutóbbi Budapest Műhely beszélgetésén. A Budapest Műhely független városfejlesztési fórum, amelynek célja, hogy adatalapú kutatások és elemzések alapján világítson rá a főváros problémáira. A beszélgetést Kőrösi Koppány, a Budapest Műhely alapítója, városfejlesztési szakember szervezte és moderálta. A beszélgetésben részt vett Gyorgyevics Benedek, a Városliget Zrt. vezérigazgatója, Koji László ÉVOSZ-elnök és Szende András tájépítész.

Rozsdaövezet volt a téma a Budapest Műhelyben Fotó: Mátrai Dávid

Egyre többen menekülnek a belső kerületekből az agglomerációba, miközben a főváros szívében kihasználatlan rozsdaövezetek sorakoznak. 421 rozsdaövezet,

23 000 hektár – ez lehet Budapest titkos tartaléka. Ez a terület akkora, mintha 23 Városligetet zsúfolnánk össze, jelenleg mégis kihasználatlanul, romosan áll. Ezek a rozsdaövezetek egykor a város ipari motorjai voltak, most Budapest legnagyobb fejlesztési lehetőségét rejtik. A fejlesztések révén új lakások, közösségi terek, iskolák, zöldterületek jöhetnének létre az elhanyagolt romok helyén.

A régi gyárak helyén lakóövezetek épülhetnek Fotó: Teknős Miklós

Lipótváros is egykori rozsdaövezet volt

Szende András szerint sokan nem is tudják, hogy naponta sétálnak el egykori rozsdaövezetek mellett. A Bálna is a Közraktárnál is egy ilyen terület, ilyen a Kopaszi gát is , de Újlipótváros is így született meg – körbenőtte a város az egykori ipari zónákat. Kifejtette: a rozsdaövezet nem szándékos dolog, hanem funkcióváltás eredménye.

Számos rozsdaövezet a Hungária körút vonalától alig néhány kilométerre található, ráadásul sokszor jó megközelíthetőséggel, ilyen például Rákosrendező is.

A rozsdaövezetek újrahasznosítása olyan beruházás, amely túlmutat az alkotóin – ez örökség a következő generációnak

– fogalmazott Gyorgyevics Benedek. Szerinte a jogszabályi káosz, az infrastruktúra hiánya és a politikai bizalmatlanság blokkolja a lehetőségeket.

Koji László szerint az ingatlanfejlesztők jogbiztonságot várnak. Az építőipari elnök hangsúlyozta: a fővárosnak idén jogszabályi kötelessége, hogy lehatárolja, mely területeket tekint barna övezetnek, különben a kerületek sem tudnak reagálni, a befektetők pedig elfordulnak.

Megtudtuk: jelenleg, ha valaki 150 négyzetméternél kisebb lakást vásárol egy rozsdaövezetben, visszaigényelheti az 5 százalékos áfát. Ez vevő szempontból ösztönző lehet, különösen a mai négyzetméterárak mellett.