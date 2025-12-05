RETRO RÁDIÓ

Létrejött a Gamer Digitális Polgári Kör Nacsa Olivérrel

Most a gamerek és az e-sportolók számára jött létre egy újabb Digitális Polgári Kör.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.05. 06:13
Módosítva: 2025.12.05. 14:50
Nacsa Olivér gamer Háborúellenes Gyűlés

Megalakult a Gamer Digitális Polgári Kör, amelynek alapítói között van Böröcz László, Budapest I. kerületének polgármestere, Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára és Nacsa Olivér humorista is. 

Gamer Digitális Polgári Kör
Nacsa Olivér a Gamer Digitális Polgári Kör egyik alapítója – Fotó: Gáll Regina /  Metropol

A Gamer Digitális Polgári Kör a gamerek és az e-sportolók támogatására jött létre

Az általunk alapított Digitális Polgári Kör a gamerek és e-sportolók fejlődését és támogatását helyezi a középpontba. Célunk, hogy segítsünk tudatos döntéseket hozni a játékban, az online közösségekben és a digitális világban. Fontos számunkra a fair play, a csapatszellem és a közösséghez tartozás élménye. Meggyőződésünk, hogy ezek a mindennapi, felelős lépések nemcsak a személyes fejlődést segítik, hanem erősebbé teszik a magyar gamer társadalmat is.

– olvasható a Gamer DPK oldalán.


 

 

