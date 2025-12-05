Létrejött a Gamer Digitális Polgári Kör Nacsa Olivérrel

Az általunk alapított Digitális Polgári Kör a gamerek és e-sportolók fejlődését és támogatását helyezi a középpontba. Célunk, hogy segítsünk tudatos döntéseket hozni a játékban, az online közösségekben és a digitális világban. Fontos számunkra a fair play, a csapatszellem és a közösséghez tartozás élménye. Meggyőződésünk, hogy ezek a mindennapi, felelős lépések nemcsak a személyes fejlődést segítik, hanem erősebbé teszik a magyar gamer társadalmat is.