Létrejött a Gamer Digitális Polgári Kör Nacsa Olivérrel
Most a gamerek és az e-sportolók számára jött létre egy újabb Digitális Polgári Kör.
Megalakult a Gamer Digitális Polgári Kör, amelynek alapítói között van Böröcz László, Budapest I. kerületének polgármestere, Panyi Miklós, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára és Nacsa Olivér humorista is.
A Gamer Digitális Polgári Kör a gamerek és az e-sportolók támogatására jött létre
Az általunk alapított Digitális Polgári Kör a gamerek és e-sportolók fejlődését és támogatását helyezi a középpontba. Célunk, hogy segítsünk tudatos döntéseket hozni a játékban, az online közösségekben és a digitális világban. Fontos számunkra a fair play, a csapatszellem és a közösséghez tartozás élménye. Meggyőződésünk, hogy ezek a mindennapi, felelős lépések nemcsak a személyes fejlődést segítik, hanem erősebbé teszik a magyar gamer társadalmat is.
– olvasható a Gamer DPK oldalán.
