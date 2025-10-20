Szécsi Zoltán is csatlakozott a Gazdák Digitális Polgári Köréhez
A háromszoros olimpiai bajnok magyar vízilabdázó elárulta: csatlakozott a Gazdák Digitális Polgári Köréhez.
A hagyományos gazdaköröket emeli át az online térbe a Gazdák Digitális Polgári Köre, amelynek oszlopos tagja lett a háromszoros olimpiai bajnok korábbi vízilabdázó, Szécsi Zoltán, aki ma már gazdálkodó.
A 47 éves korábbi kiváló kapus a TV2 Mokka reggeli műsorban mesélt arról, hogy mi a szerepe a DPK-ban.
Szécsi Zoltán: "sportoló-gazda-influenszerként népszerűsítem"
Elindítottunk egy kampányt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával Papp Zsolt elnökúr felkérésére. Én ilyen sportoló-gazda-influenszerként népszerűsítem a programjaikat. Nagyon sok adminisztrációval, rengeteg pályázattal, és sok digitális beadandóval. Van egy nagy falugazdászi hálózat, minden egyes községnek, falunak megvan a felelőse, ahol segítenek. A Gazdák Polgári Körben ez jól működik, a gazdák tényleg minden információt megkapnak, amire szükségük lehet
- fogalmazott a szerepéről és feladatairól Szécsi, aki az alábbi videóban további részleteket is elárult a Gazdák Digitális Polgári Köréről:
