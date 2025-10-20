RETRO RÁDIÓ

Szécsi Zoltán is csatlakozott a Gazdák Digitális Polgári Köréhez

A háromszoros olimpiai bajnok magyar vízilabdázó elárulta: csatlakozott a Gazdák Digitális Polgári Köréhez.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.20. 12:24
Módosítva: 2025.10.20. 12:26
Szécsi Zoltán Gazdák Digitális Polgári Kör influenszer

A hagyományos gazdaköröket emeli át az online térbe a Gazdák Digitális Polgári Köre, amelynek oszlopos tagja lett a háromszoros olimpiai bajnok korábbi vízilabdázó, Szécsi Zoltán, aki ma már gazdálkodó.

Szécsi Zoltán Fotó: Kovács Péter
Szécsi Zoltán Fotó: Kovács Péter

A 47 éves korábbi kiváló kapus a TV2 Mokka reggeli műsorban mesélt arról, hogy mi a szerepe a DPK-ban.

Szécsi Zoltán: "sportoló-gazda-influenszerként népszerűsítem"

Elindítottunk egy kampányt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával Papp Zsolt elnökúr felkérésére. Én ilyen sportoló-gazda-influenszerként népszerűsítem a programjaikat. Nagyon sok adminisztrációval, rengeteg pályázattal, és sok digitális beadandóval. Van egy nagy falugazdászi hálózat, minden egyes községnek, falunak megvan a felelőse, ahol segítenek. A Gazdák Polgári Körben ez jól működik, a gazdák tényleg minden információt megkapnak, amire szükségük lehet 

- fogalmazott a szerepéről és feladatairól Szécsi, aki az alábbi videóban további részleteket is elárult a Gazdák Digitális Polgári Köréről:

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu