„Ez a magyar föld!” – Létrejött a Gazdák Digitális Polgári Kör
A magyar gazdák eddigi önszerveződése már önmagában is figyelemre méltó, elég az országot átfogó gazdakörökre gondolni. Ezt az összetartást most az online világba is átültették a gazdák digitális polgári körének létrehozásával.
Nem is olyan rég, a Covid-járvány idején vált nyilvánvalóvá, mekkora szerepük van a gazdálkodóknak a mindennapi élelmezés biztosításában. Ebben az időszakban derült ki igazán, hogy az agrárium nemzetstratégiai jelentőségű. Nem meglepő tehát, hogy Nagy István agrárminiszter, Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke, valamint a háromszoros olimpiai bajnok, ma már gazdálkodó Szécsi Zoltán, a szentei Maszlik családi gazdaság autentikus környezetében jelentették be a Gazdák Digitális Polgári Kör megalakulását. Mozgalmuk jelmondata az „Ez a magyar föld!” lett.
Azokat az időket éljük, amikor valóban veszélyeztetik az agráriumot. Ezért is éreztük kulcsfontosságúnak, hogy legyen nekünk is egy olyan polgári körünk, ahol meg tudjuk mutatni értékeinket, eredményeinket, összetartozásunkat. Ezért is sarkallunk minden gazdálkodót arra, hogy csatlakozzanak hozzánk
– összegezte a Gazdák Digitális Polgár Kör létjogosultságát Papp Zsolt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke.
A korábbi háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó, ma már gazdálkodó Szécsi Zoltán szintén az új digitális polgári kör alapító tagjai közé tartozik. Az egykori kapus abban bízik, hogy sokan követik majd vendéglátója, Maszlik Zoltán példáját, aki családi gazdaságában „a legfinomabb tejet palackozza”, és elsőként csatlakozott a Gazdák Digitális Polgári Körhöz – írja a Ripost.
Vízválasztó időszakban alakul meg a Gazdák Digitális Polgári Kör
Az agrárminiszter szerint a gazdálkodók talán legkevésbé vannak jelen a digitális térben. Ezt kívánják megváltoztatni azzal, hogy digitális polgári körbe tömörülnek, éppen egy olyan jelentős időszakban, amikor három fronton is küzdenek a magyar mezőgazdaságért.
Egy olyan pillanatban vagyunk most, ami meghatározó lesz a jövőre nézve. Az, hogy megalakul a Gazdák Digitális Polgári Kör, az egy, a világ új kihívásaira adott válasz. Hiszen küzdünk legalább három színtéren: itthon a természet kihívásaival szemben, küzdünk a brüsszeli döntéshozókkal, akik a közös agrárpolitikát szabják meg és azt, hogy milyen keretek között működhetünk és természetesen küzdünk a virtuális térben is, ahová ma már egyre inkább áttevődnek a kérdések
– hangsúlyozta Nagy István.
A tárcavezető a Gazdák Digitális Polgári Kör megalakulása kapcsán kiemelte, hogy a magyar agrárpiaci szereplők eddig is számíthattak a kormány támogatására, és ez a jövőben sem változik. Ezzel összhangban Nagy István bejelentette egy új hitelprogram indítását, amely a legkisebb gazdálkodókat célozza, ötéves futamidejű, kedvező kamatozású, önrész nélküli hitellehetőséget biztosítva számukra.
