Szentkirályi Alexandra: A fővárosi utak soha nem voltak még ilyen rosszak

10-12 ezer új kátyú keletkezett télen.

A fővárosi utak soha nem voltak még ilyen rosszak: lépten-nyomon defektes kocsikat és az autóban káromkodó embereket látni.

Ez a probléma azért lett most ennyire súlyos, mert Karácsony Gergely az elmúlt hat évben brutálisan elhanyagolta az utakat. Így a nagy fagyok szabadon pusztíthattak az amúgy is hibás útfelületeken.

A pénzt elszórta haverokra, 51 milliárdot Rákosrendezőre, közben meg Donbaszban kevesebb a kátyú, mint Budapesten.

Ma Szepesfalvy Annával a XVI. kerületi György utcát néztük meg személyesen is, miután Kovács Péter polgármester levélben fordult hozzám és Karácsony Gergelyhez is. Ebben azonnali intézkedést követel a fővárostól, az ott élők már egyszerűen nem tudnak közlekedni az utcában, a főváros mégis magasról tesz kötelező feladatára.

Ilyen az, amikor a főpolgármester és a többségét adó Tisza Párt nem végzi a dolgát