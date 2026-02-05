RETRO RÁDIÓ

Szentkirályi Alexandra: A fővárosi utak soha nem voltak még ilyen rosszak

Karácsony Gergely az elmúlt hat évben brutálisan elhanyagolta az utakat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.05. 14:17
Módosítva: 2026.02.05. 14:27
Szentkirályi Alexandra elmondta: se a hóeltakarításban, se az utak helyrehozásában nem jeleskedik Karácsony Gergely. Erre most polgármesteri felszólítás és ajánlat érkezett.

Fotó: Máté Krisztián / Metropol

10-12 ezer új kátyú keletkezett télen.

A fővárosi utak soha nem voltak még ilyen rosszak: lépten-nyomon defektes kocsikat és az autóban káromkodó embereket látni.

Ez a probléma azért lett most ennyire súlyos, mert Karácsony Gergely az elmúlt hat évben brutálisan elhanyagolta az utakat. Így a nagy fagyok szabadon pusztíthattak az amúgy is hibás útfelületeken.

A pénzt elszórta haverokra, 51 milliárdot Rákosrendezőre, közben meg Donbaszban kevesebb a kátyú, mint Budapesten.

Ma Szepesfalvy Annával a XVI. kerületi György utcát néztük meg személyesen is, miután Kovács Péter polgármester levélben fordult hozzám és Karácsony Gergelyhez is. Ebben azonnali intézkedést követel a fővárostól, az ott élők már egyszerűen nem tudnak közlekedni az utcában, a főváros mégis magasról tesz kötelező feladatára.

Ilyen az, amikor a főpolgármester és a többségét adó Tisza Párt nem végzi a dolgát

– írja Szentkirályi Alexandra Facebookon megosztott videójához, amelyben tovább részletezi a helyzetet.

