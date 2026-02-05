RETRO RÁDIÓ

Kátyúkáosz Budapesten: minden eddigi rekord megdőlt, összesen 1966 úthibát jelentettek

Több kerületben is sorra teszik tönkre az autókat a hatalmas úthibák. Azaz a hókáosz után most kátyúkáosz bénítja Budapestet. A helyzetet a legbeszédesebben az írja le, hogy a mai napon már kora délután megdőlt a rekord.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.05.
Módosítva: 2026.02.05.
kátyú önkormányzat kerület Budapest

A téli hókáosz után újabb problémával szembesülnek a budapestiek: a hirtelen fagy és az olvadás következtében drámaian megszaporodtak a kátyúk a főváros útjain, pedig eddig is volt belőlük bőven. Több kerületből is sorra érkeznek a panaszok a veszélyes úthibákról, amelyek már nemcsak bosszúságot, hanem komoly anyagi károkat és balesetveszélyes helyzeteket is okoznak. Kispesten, a Templom téren az Ady Endre úton egy közel egy méter átmérőjű kátyú különösen sok gondot okoz. A gödör eddig legalább 21 balesetet és járműkárosodást eredményezett. Ma, 2026. február 5., kora délutánig 1966 úthibát jelentettek, ezzel megdőlt a rekord.

kátyú
Az eddig 21 károsodást okozó kátyúszörnyeteg továbbra is az áldozatait lesi a kispesti Templom téren  Fotó: MW

Ez nem „kátyúkáosz”, ez kátyúterror!

A lakosok szerint a problémát a szélsőséges téli időjárás súlyosbította. A hó eltakarításának hiánya, majd a gyors olvadás és az azt követő fagy komoly károkat tett az útburkolatban. Több olyan utcában is megjelentek a mély gödrök, ahol korábban zavartalan volt a közlekedés. Az autósok mellett a gyalogosok is veszélyben érzik magukat, különösen sötétben vagy csapadékos időben, amikor a kátyúk nehezebben észlelhetők.

Az egyik kátyú Kispesten 21 esetben okozott kárt:

  • defektet okozott,
  • mások sérült futóműről,
  • megrongálódott felnikről 

számoltak be. A környéken élők szerint az útszakasz már napok óta veszélyes, mégsem történt érdemi beavatkozás.

Az itt élő Kapos Imre elmondta:

Gusztustalan ez az egész. Borzalom. Annyi kátyú amennyi van, ezt nem lehet ép ésszel felfogni. És a számuk gusztustalanul nő. Menjen végig a Nagykőrösin, vagy menjen akármerre Budapesten! Akármerre!

– nyilatkozta Kapos Imre a Metropolnak.

Nagyon rossz a véleményem, ilyen nincs, ami Budapesten van a kátyúkkal. Sok baleset van belőle

– nyilatkozta a Metropolnak a szintén itt élő Markó Zoltán.

Markó Zoltánnak nagyon rossz véleménye van a fővárosi vezetésről

Vajon kinek a felelőssége az, hogy ilyen életveszélyes állapotban vannak az utak?

A drágalátos Karácsony barátunk felelőssége. Teljes egészében tönkretette Budapestet. Teljes egészében! Pedig nagyon sok pénzzel együtt kapta meg a várost. Elköltötte, azóta nem tesz semmit a városért

– nyilatkozta a Metropolnak Markó Zoltán.

Hasonló a helyzet a II. kerületben is, ahol egyetlen kátyú egy nap alatt nyolc durrdefektet okozott az arra közlekedőknek.

A II. kerületben a helyi virágboltos volt olyan kedves és figyelmeztető üzenetet írt az autósoknak

Józsefvárosban még a buszt is eltérítették a kátyú miatt 

A VIII. kerületben, a Dankó utca és a Mátyás tér környékén pedig akkora úthiba alakult ki, hogy a 99-es busz útvonalát is módosítani kellett miatta. A helyiek kétségbe vannak esve, hogy a hókáosz után, most a kátyúk fogják bénítani a közlekedést. A gödör átmérője legalább egy méter.  

Fotó: Metropol

A budapestiek attól tartanak, hogy ha nem történik gyors beavatkozás, a helyzet tovább romlik. A kátyúk nemcsak az autókban okoznak jelentős anyagi kárt, hanem komoly balesetveszélyt is jelentenek. A lakók úgy érzik, a kerületvezetés sem reagált megfelelően a problémára, miközben a felháborodás egyre nő a környéken.

Megkérdeztük Wintermantel Zsoltot, a BP Műhely vezető szakértőjét, aki egyértelművé tette: nem marad következmények nélkül, ha bizonyíthatóan az út állapota okozza a bajt.

Minden egyes keletkezett hibáért, amennyiben az tényleg bizonyíthatóan a közút állapotából, a kátyúból, úthibából adódik, a közút kezelőjének kártérítési felelőssége van

– fogalmazott.

Mint mondta, a felelősség attól függ, ki az adott útszakasz fenntartója.

Szentkirályi Alexandra: 10-12 ezer új kátyú keletkezett télen.

A Fővárosi Fidesz-frakció vezetője, Szentkirályi Alexandra sem tudta szó nélkül hagyni az áldatlan állapotokat. Ő maga is ellátogatott egy méretes kátyúszörnyeteghez. Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely az elmúlt hat hónapban brutálisan elhanyagolta az utakat.

A fővárosi utak soha nem voltak még ilyen rosszak: lépten-nyomon defektes kocsikat és az autóban káromkodó embereket látni. Ez a probléma azért lett most ennyire súlyos, mert Karácsony Gergely az elmúlt hat évben brutálisan elhanyagolta az utakat. Így a nagy fagyok szabadon pusztíthattak az amúgy is hibás útfelületeken. A pénzt elszórta haverokra, 51 milliárdot Rákosrendezőre, közben meg Donbaszban kevesebb a kátyú, mint Budapesten. Ma Szepesfalvy Annával a XVI. kerületi György utcát néztük meg személyesen is, miután Kovács Péter polgármester levélben fordult hozzám és Karácsony Gergelyhez is. Ebben azonnali intézkedést követel a fővárostól, az ott élők már egyszerűen nem tudnak közlekedni az utcában, a főváros mégis magasról tesz kötelező feladatára. Ilyen az, amikor a főpolgármester és a többségét adó Tisza Párt nem végzi a dolgát

– írta ki Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalára.

Tekintsd meg Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalára feltöltött videóját:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu