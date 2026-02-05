Kátyúkáosz Budapesten: minden eddigi rekord megdőlt, összesen 1966 úthibát jelentettek

A téli hókáosz után újabb problémával szembesülnek a budapestiek: a hirtelen fagy és az olvadás következtében drámaian megszaporodtak a kátyúk a főváros útjain, pedig eddig is volt belőlük bőven. Több kerületből is sorra érkeznek a panaszok a veszélyes úthibákról, amelyek már nemcsak bosszúságot, hanem komoly anyagi károkat és balesetveszélyes helyzeteket is okoznak. Kispesten, a Templom téren az Ady Endre úton egy közel egy méter átmérőjű kátyú különösen sok gondot okoz. A gödör eddig legalább 21 balesetet és járműkárosodást eredményezett. Ma, 2026. február 5., kora délutánig 1966 úthibát jelentettek, ezzel megdőlt a rekord.

Az eddig 21 károsodást okozó kátyúszörnyeteg továbbra is az áldozatait lesi a kispesti Templom téren Fotó: MW

Ez nem „kátyúkáosz”, ez kátyúterror!

A lakosok szerint a problémát a szélsőséges téli időjárás súlyosbította. A hó eltakarításának hiánya, majd a gyors olvadás és az azt követő fagy komoly károkat tett az útburkolatban. Több olyan utcában is megjelentek a mély gödrök, ahol korábban zavartalan volt a közlekedés. Az autósok mellett a gyalogosok is veszélyben érzik magukat, különösen sötétben vagy csapadékos időben, amikor a kátyúk nehezebben észlelhetők.

Az egyik kátyú Kispesten 21 esetben okozott kárt:

defektet okozott,

mások sérült futóműről,

megrongálódott felnikről

számoltak be. A környéken élők szerint az útszakasz már napok óta veszélyes, mégsem történt érdemi beavatkozás.

Az itt élő Kapos Imre elmondta:

Gusztustalan ez az egész. Borzalom. Annyi kátyú amennyi van, ezt nem lehet ép ésszel felfogni. És a számuk gusztustalanul nő. Menjen végig a Nagykőrösin, vagy menjen akármerre Budapesten! Akármerre!

– nyilatkozta Kapos Imre a Metropolnak.

Nagyon rossz a véleményem, ilyen nincs, ami Budapesten van a kátyúkkal. Sok baleset van belőle

– nyilatkozta a Metropolnak a szintén itt élő Markó Zoltán.

Markó Zoltánnak nagyon rossz véleménye van a fővárosi vezetésről

Vajon kinek a felelőssége az, hogy ilyen életveszélyes állapotban vannak az utak?

A drágalátos Karácsony barátunk felelőssége. Teljes egészében tönkretette Budapestet. Teljes egészében! Pedig nagyon sok pénzzel együtt kapta meg a várost. Elköltötte, azóta nem tesz semmit a városért

– nyilatkozta a Metropolnak Markó Zoltán.