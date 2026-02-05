Kátyúkáosz Budapesten: minden eddigi rekord megdőlt, összesen 1966 úthibát jelentettek
Több kerületben is sorra teszik tönkre az autókat a hatalmas úthibák. Azaz a hókáosz után most kátyúkáosz bénítja Budapestet. A helyzetet a legbeszédesebben az írja le, hogy a mai napon már kora délután megdőlt a rekord.
A téli hókáosz után újabb problémával szembesülnek a budapestiek: a hirtelen fagy és az olvadás következtében drámaian megszaporodtak a kátyúk a főváros útjain, pedig eddig is volt belőlük bőven. Több kerületből is sorra érkeznek a panaszok a veszélyes úthibákról, amelyek már nemcsak bosszúságot, hanem komoly anyagi károkat és balesetveszélyes helyzeteket is okoznak. Kispesten, a Templom téren az Ady Endre úton egy közel egy méter átmérőjű kátyú különösen sok gondot okoz. A gödör eddig legalább 21 balesetet és járműkárosodást eredményezett. Ma, 2026. február 5., kora délutánig 1966 úthibát jelentettek, ezzel megdőlt a rekord.
Ez nem „kátyúkáosz”, ez kátyúterror!
A lakosok szerint a problémát a szélsőséges téli időjárás súlyosbította. A hó eltakarításának hiánya, majd a gyors olvadás és az azt követő fagy komoly károkat tett az útburkolatban. Több olyan utcában is megjelentek a mély gödrök, ahol korábban zavartalan volt a közlekedés. Az autósok mellett a gyalogosok is veszélyben érzik magukat, különösen sötétben vagy csapadékos időben, amikor a kátyúk nehezebben észlelhetők.
Az egyik kátyú Kispesten 21 esetben okozott kárt:
- defektet okozott,
- mások sérült futóműről,
- megrongálódott felnikről
számoltak be. A környéken élők szerint az útszakasz már napok óta veszélyes, mégsem történt érdemi beavatkozás.
Az itt élő Kapos Imre elmondta:
Gusztustalan ez az egész. Borzalom. Annyi kátyú amennyi van, ezt nem lehet ép ésszel felfogni. És a számuk gusztustalanul nő. Menjen végig a Nagykőrösin, vagy menjen akármerre Budapesten! Akármerre!
– nyilatkozta Kapos Imre a Metropolnak.
Nagyon rossz a véleményem, ilyen nincs, ami Budapesten van a kátyúkkal. Sok baleset van belőle
– nyilatkozta a Metropolnak a szintén itt élő Markó Zoltán.
Vajon kinek a felelőssége az, hogy ilyen életveszélyes állapotban vannak az utak?
A drágalátos Karácsony barátunk felelőssége. Teljes egészében tönkretette Budapestet. Teljes egészében! Pedig nagyon sok pénzzel együtt kapta meg a várost. Elköltötte, azóta nem tesz semmit a városért
– nyilatkozta a Metropolnak Markó Zoltán.
Hasonló a helyzet a II. kerületben is, ahol egyetlen kátyú egy nap alatt nyolc durrdefektet okozott az arra közlekedőknek.
Józsefvárosban még a buszt is eltérítették a kátyú miatt
A VIII. kerületben, a Dankó utca és a Mátyás tér környékén pedig akkora úthiba alakult ki, hogy a 99-es busz útvonalát is módosítani kellett miatta. A helyiek kétségbe vannak esve, hogy a hókáosz után, most a kátyúk fogják bénítani a közlekedést. A gödör átmérője legalább egy méter.
A budapestiek attól tartanak, hogy ha nem történik gyors beavatkozás, a helyzet tovább romlik. A kátyúk nemcsak az autókban okoznak jelentős anyagi kárt, hanem komoly balesetveszélyt is jelentenek. A lakók úgy érzik, a kerületvezetés sem reagált megfelelően a problémára, miközben a felháborodás egyre nő a környéken.
Megkérdeztük Wintermantel Zsoltot, a BP Műhely vezető szakértőjét, aki egyértelművé tette: nem marad következmények nélkül, ha bizonyíthatóan az út állapota okozza a bajt.
Minden egyes keletkezett hibáért, amennyiben az tényleg bizonyíthatóan a közút állapotából, a kátyúból, úthibából adódik, a közút kezelőjének kártérítési felelőssége van
– fogalmazott.
Mint mondta, a felelősség attól függ, ki az adott útszakasz fenntartója.
Szentkirályi Alexandra: 10-12 ezer új kátyú keletkezett télen.
A Fővárosi Fidesz-frakció vezetője, Szentkirályi Alexandra sem tudta szó nélkül hagyni az áldatlan állapotokat. Ő maga is ellátogatott egy méretes kátyúszörnyeteghez. Szentkirályi Alexandra szerint Karácsony Gergely az elmúlt hat hónapban brutálisan elhanyagolta az utakat.
A fővárosi utak soha nem voltak még ilyen rosszak: lépten-nyomon defektes kocsikat és az autóban káromkodó embereket látni. Ez a probléma azért lett most ennyire súlyos, mert Karácsony Gergely az elmúlt hat évben brutálisan elhanyagolta az utakat. Így a nagy fagyok szabadon pusztíthattak az amúgy is hibás útfelületeken. A pénzt elszórta haverokra, 51 milliárdot Rákosrendezőre, közben meg Donbaszban kevesebb a kátyú, mint Budapesten. Ma Szepesfalvy Annával a XVI. kerületi György utcát néztük meg személyesen is, miután Kovács Péter polgármester levélben fordult hozzám és Karácsony Gergelyhez is. Ebben azonnali intézkedést követel a fővárostól, az ott élők már egyszerűen nem tudnak közlekedni az utcában, a főváros mégis magasról tesz kötelező feladatára. Ilyen az, amikor a főpolgármester és a többségét adó Tisza Párt nem végzi a dolgát
– írta ki Szentkirályi Alexandra a Facebook-oldalára.
Tekintsd meg Szentkirályi Alexandra Facebook-oldalára feltöltött videóját:
