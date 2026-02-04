RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: a Jóisten takarította el a havat Budapesten

„Organikus hóeltakarítás” – írta a miniszterelnök a friss videója mellé.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.04. 11:30
tél Karácsony Gergely Orbán Viktor Budapest

Februárban is leesett a hó. „És az utak? Letakarította őket Karácsony Gergely?” – kapta meg a kérdést Orbán Viktor. A miniszterelnök nem maradt adós a válasszal.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

„A Jóisten takarította le, mert elolvadt. Tegnap is így volt már. Természetes, organikus módon történik itt a városban...”

– válaszolt Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
