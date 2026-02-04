Orbán Viktor: a Jóisten takarította el a havat Budapesten

Februárban is leesett a hó. „És az utak? Letakarította őket Karácsony Gergely?” – kapta meg a kérdést Orbán Viktor. A miniszterelnök nem maradt adós a válasszal.

Fotó: Facebook/Orbán Viktor

„A Jóisten takarította le, mert elolvadt. Tegnap is így volt már. Természetes, organikus módon történik itt a városban...”

– válaszolt Orbán Viktor a Facebook-oldalára feltöltött videóban.