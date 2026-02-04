Erősek vagyunk! – Mindenki Orbán Viktorral akart szelfizni
„A Fidesz a biztos választás.” – írta a miniszterelnök a képekhez.
Újabb fotóalbum került ki Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalára. A kormányfő Komáromban és Oroszlányban járt kedden, ahogy a képek is bizonyítják: mindenki Orbán Viktorral akart szelfizni.
„Erősek vagyunk!” – olvasható a friss fotógyűjtemény nyitóképén a felirat.
A kormányfő pedig egyetlen mondatot írt a képek mellé: „A Fidesz a biztos választás.”
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre