Erősek vagyunk! – Mindenki Orbán Viktorral akart szelfizni

„A Fidesz a biztos választás.” – írta a miniszterelnök a képekhez.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.04. 09:05
Orbán Viktor Fidesz szelfi

Újabb fotóalbum került ki Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalára. A kormányfő Komáromban és Oroszlányban járt kedden, ahogy a képek is bizonyítják: mindenki Orbán Viktorral akart szelfizni.

Orbán Viktor
Mindenki Orbán Viktorral akart szelfizni (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

„Erősek vagyunk!” – olvasható a friss fotógyűjtemény nyitóképén a felirat.

A kormányfő pedig egyetlen mondatot írt a képek mellé: „A Fidesz a biztos választás.”

 

