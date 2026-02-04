Erősek vagyunk! – Mindenki Orbán Viktorral akart szelfizni

Újabb fotóalbum került ki Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalára. A kormányfő Komáromban és Oroszlányban járt kedden, ahogy a képek is bizonyítják: mindenki Orbán Viktorral akart szelfizni.

Mindenki Orbán Viktorral akart szelfizni (Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

„Erősek vagyunk!” – olvasható a friss fotógyűjtemény nyitóképén a felirat.

A kormányfő pedig egyetlen mondatot írt a képek mellé: „A Fidesz a biztos választás.”