RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Ez a Tisza párt. Ők Brüsszel emberei

Brüsszel és a multik érdekét nézik.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.03. 20:48
orbán viktor fidesz brüsszel

Orbán Viktor a Fidesz fórumon elmondta, nem kell meglepődni, hogy a Tisza Brüsszel és a multik érdekeit nézi. Eltörölnék a rezsicsökkentést, a családtámogatási rendszert és az ukránoknak adnák.

Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Az energiakereskedő, meg az energia piacon sikeres cégektől elvesszük a profitjuk egy részét, nem kell őket megsiratni, marad, abból kompenzáljuk a családoknak a tényleges rezsiköltségét. Nem véletlenül az ellenfélnek az energiaminiszter-jelöltje, az egy Shell nevű cégtől érkezik, azt azért küldik ide, hogy ezt a rendszert számolja föl. 

Ugyanez van a bankadóval is. A családtámogatási rendszer, ami rendkívül erős, Európában a legerősebb, azt úgy finanszírozzuk, hogy megadóztatjuk a bankokat, nagyon nagy profittal dolgoznak, egy részét elvonjuk és visszaadjuk az embereknek családtámogatás formájában. 

Azért hozott a Tisza gazdaság és pénzügyminiszter-jelöltnek egy olyan embert, aki az Erste bankból érkezett, hogy ezt eltörölje. 

Hoztak egy embert, aki majd eltörli a bankadót. Hoztak egy embert, aki eltörli a rezsicsökkentést. És hoztak egy külpolitikust Londonból, aki pedig az ukránoknak az Európai Uniós tagságát támogatja.

- mondta a videójában Orbán Viktor.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu