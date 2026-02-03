Orbán Viktor: Ez a Tisza párt. Ők Brüsszel emberei

Az energiakereskedő, meg az energia piacon sikeres cégektől elvesszük a profitjuk egy részét, nem kell őket megsiratni, marad, abból kompenzáljuk a családoknak a tényleges rezsiköltségét. Nem véletlenül az ellenfélnek az energiaminiszter-jelöltje, az egy Shell nevű cégtől érkezik, azt azért küldik ide, hogy ezt a rendszert számolja föl.

Ugyanez van a bankadóval is. A családtámogatási rendszer, ami rendkívül erős, Európában a legerősebb, azt úgy finanszírozzuk, hogy megadóztatjuk a bankokat, nagyon nagy profittal dolgoznak, egy részét elvonjuk és visszaadjuk az embereknek családtámogatás formájában.

Azért hozott a Tisza gazdaság és pénzügyminiszter-jelöltnek egy olyan embert, aki az Erste bankból érkezett, hogy ezt eltörölje.

Hoztak egy embert, aki majd eltörli a bankadót. Hoztak egy embert, aki eltörli a rezsicsökkentést. És hoztak egy külpolitikust Londonból, aki pedig az ukránoknak az Európai Uniós tagságát támogatja.