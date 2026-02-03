Orbán Viktort még a hóesés sem tartotta vissza: Két városban is járt egy nap alatt - videó
A váratlan helyzet sem tartotta vissza.
Orbán Viktor országjárást tart, amelynek állomásai Oroszlány és Komárom voltak. Most videót tett közzé, amelyben a legjobb pillanatokat foglalta össze a miniszterelnök.
