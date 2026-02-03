RETRO RÁDIÓ

Mondjunk nemet a családokat sújtó sarcokra! Ezt üzenhetjük a Nemzeti Petícióval

Magyarországon a több mint egy évtizede működő rezsicsökkentés biztonságát élvezzük, a mostani hidegben is csökkentett rezsiárak voltak. A Nemzeti Petícióval azt is megüzenhetjük, hogy ugyanezt szeretnénk megtartani, nem akarunk az elhibázott brüsszeli politika miatt magasabb rezsit fizetni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.03. 16:38
nemzeti petíció Takács Péter rezsicsökkentés

Európa-szerte elszabadultak az energiaárak, ehhez képest Magyarországon fizetik a legalacsonyabb rezsit. Március 23-ig tölthetjük ki a Nemzeti Petíciót, amellyel arra az elhibázott brüsszeli politikára is nemet mondhatunk, ami miatt Európában mindenhol megugrottak az energiaárak.

A Nemzeti Petíciót március 23-ig tölthetjük ki
A Nemzeti Petíció kitöltésével a csökkentet rezsiárakat is megvédhetjük. Fotó: Purger Tamás /  MTI

A Nemzeti Petíció kitöltésével

A rezsicsökkentésnek köszönhetően kedvező áron tarthattuk melegen otthonunkat. A rendkívüli téli hidegben emelkedtek a kiadásaink, a januári rezsistop segítségével a kormány 30 százalékos egyszeri kedvezményt adott a januári energiaszámlákra.

Európában az energiaválság, a szankciók, valamint a magas karbonadók jelentős áremelkedést idéztek elő. Azokban az uniós tagállamokban, amelyekben laza lakossági tarifaszabályozást alkalmaznak, a piaci folyamatok a háztartások energiaköltségeit is megnövelték, így mostanra egy átlagos uniós polgárnak jóval magasabb áram- és gázszámlát kell fizetnie, mint például egy amerikainak. Ez alól Magyarország kivétel.

Czepek Gábor energiaügyi miniszterhelyettes keddi sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a lakosság többsége rezsivédett áron jut az áramhoz, a gázhoz és a távhőhöz. A Nemzeti Petíció kapcsán Takács Péter a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára kiemelte, hogy ez nem csupán gazdasági kérdés, hanem a józan ész és a felelősség kérdése is. 

Nem engedhetjük, hogy távoli, ideológiai alapú döntésekkel sodorják veszélybe a magyar családok nehezen megteremtett stabilitását és kiszámíthatóságát.

– fogalmazott az államtitkár Facebook posztjában.

Orbán Viktor miniszterelnök már korábban ismertette a Nemzeti Petíció három pontját:

  • Mondjunk nemet az orosz–ukrán háború finanszírozására!
  • Mondjunk nemet Ukrajna tízéves támogatására!
  • Mondjunk nemet arra, hogy a rezsiárak ezek miatt megemelkedjenek!

A kormányfő azt is kiemelte, hogy ha most Ukrajna tagja lenne az Európai Uniónak, akkor az unió közvetlen katonai konfliktusban állna Oroszországgal. Ez ellen is üzenhetünk a Nemzeti Petícióval.

Március 23-ig megüzenhetjük, hogy nem szeretnénk az elhibázott politika miatt magasabb rezsiárakat


 

@ripost.hu

Orbán Viktor bemutatta a Nemzeti Petíciót A miniszterelnök a kaposvári Háborúellenes Gyűlésen ismertette, hogy mi áll benne. #ripost #hegy #kaposvár #orbánviktor

♬ eredeti hang – Ripost - Ripost

 

