Takács Péter: A Tisza még a gyerekek ingyenes egészségügyi ellátását is elvenné

Döbbenetes részletek kerülnek napvilágra Magyar Péterék megszorító terveiről. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára megszólalt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.14. 14:15
tisza párt államtitkár takács péter mohács

A Tisza Párt a gyerekek ingyenes egészségügyi ellátását is elvenné. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Borsnak a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen, december 13-án világosan fogalmazott: elérkeztünk a vörös vonalhoz. Olyan ez, mint a háború és béke kérdése. Vagy, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök fogalmazott szintén a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen: vagy igen, vagy nem. A kettő között semmi nincs. Arra pedig, hogy ha valaki a gyerekeket akarja megfosztani az egészségügyi ellátástól, egyértelműen nemet kell mondani!

takács péter
Takács Péter egészségügyi államtitkár Mohácson a Tisza-adóról fejti ki lesújtó véleményét / Forrás MW

A Tisza-adó csomagja egyszerűen embertelen

Hetek óta aggodalmat kelt a közéletben az a terjedelmes, több száz oldalas megszorító csomag, amelyet a Tisza Párt írt, de kiszivárgott. Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint a dokumentum számos pontja már ismerős lehet a korábbi baloldali kormányok idejéből.

Meglepetés nem ért minket. Az Európai Unió uniós szemeszterének anyagaiban ezek a javaslatok régóta szerepelnek.

– mondta Takács Péter, hozzátéve:

De különösen az egészségügyet érintő részek adnak okot súlyos aggodalomra.

Az államtitkár szerint a legfelháborítóbb elképzelés egyértelműen a gyermekek ellátását érintené.

Ami talán legjobban felháborítja az embereket, az az, hogy a Tisza elvenné az ingyenes egészségügyi ellátást még a gyerekektől is” – fogalmazott az egészségügyi államtitkár.

Hogyan fog kinézni ez a gyakorlatban?

Az ő terveik szerint kiegészítő biztosítást, családi biztosítási csomagot kellene kötni. Ha ilyen nincs, akkor a gyermeknek nem járna az ingyenes ellátás. Ez szerintem borzasztóan embertelen dolog, ettől egyértelműen el kell határolódni, és nem szabad hagyni, hogy valaha megvalósuljon.

Az államtitkár szerint a csomag klasszikus baloldali megszorításokat tartalmaz, és nem véletlen, hogy a háttérben jól ismert, korábbi baloldali szereplők bukkannak fel.

Ez egy virtigli baloldali megszorító csomag. Nincs új a nap alatt.

– tette hozzá.

Takács Péter hangsúlyozta: az egészségügy és különösen a gyermekek védelme nem lehet alku tárgya.

Ez olyan határ, amit nem lehet és nem is szabad átlépni.

Takács Péter a NATO főtitkárának nyilatkozatára reagálva – miszerint olyan háborúra kell készülnünk, amilyet nagyapáink, dédapáink éltek át – szintén határozott véleményt fogalmazott meg.

Szerencséje, hogy a nagyanyám ezt már nem élhette meg, mert a sodrófával kergette volna el. Ő végigélte a második világháborút, és nagyon határozott véleménye lett volna erről a gondolkodásról.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
