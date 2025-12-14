- Bohár Dániel leleplezte a Tisza párt valódi szándékát
- Orbán Viktor nagyon határozott: „Sorsváltoztatásra szerződtem”
- Fásy Ádám nemet mond a háborúra: „Aki békét akar, az velünk tart”
- Andor Éva valódi kulisszatitkokat árult el Orbán Viktorról
Takács Péter: A Tisza még a gyerekek ingyenes egészségügyi ellátását is elvenné
Döbbenetes részletek kerülnek napvilágra Magyar Péterék megszorító terveiről. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára megszólalt.
A Tisza Párt a gyerekek ingyenes egészségügyi ellátását is elvenné. Takács Péter, a Belügyminisztérium egészségügyi államtitkára a Borsnak a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen, december 13-án világosan fogalmazott: elérkeztünk a vörös vonalhoz. Olyan ez, mint a háború és béke kérdése. Vagy, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök fogalmazott szintén a mohácsi Háborúellenes Gyűlésen: vagy igen, vagy nem. A kettő között semmi nincs. Arra pedig, hogy ha valaki a gyerekeket akarja megfosztani az egészségügyi ellátástól, egyértelműen nemet kell mondani!
A Tisza-adó csomagja egyszerűen embertelen
Hetek óta aggodalmat kelt a közéletben az a terjedelmes, több száz oldalas megszorító csomag, amelyet a Tisza Párt írt, de kiszivárgott. Takács Péter egészségügyi államtitkár szerint a dokumentum számos pontja már ismerős lehet a korábbi baloldali kormányok idejéből.
Meglepetés nem ért minket. Az Európai Unió uniós szemeszterének anyagaiban ezek a javaslatok régóta szerepelnek.
– mondta Takács Péter, hozzátéve:
De különösen az egészségügyet érintő részek adnak okot súlyos aggodalomra.
Az államtitkár szerint a legfelháborítóbb elképzelés egyértelműen a gyermekek ellátását érintené.
Ami talán legjobban felháborítja az embereket, az az, hogy a Tisza elvenné az ingyenes egészségügyi ellátást még a gyerekektől is” – fogalmazott az egészségügyi államtitkár.
Hogyan fog kinézni ez a gyakorlatban?
Az ő terveik szerint kiegészítő biztosítást, családi biztosítási csomagot kellene kötni. Ha ilyen nincs, akkor a gyermeknek nem járna az ingyenes ellátás. Ez szerintem borzasztóan embertelen dolog, ettől egyértelműen el kell határolódni, és nem szabad hagyni, hogy valaha megvalósuljon.
Az államtitkár szerint a csomag klasszikus baloldali megszorításokat tartalmaz, és nem véletlen, hogy a háttérben jól ismert, korábbi baloldali szereplők bukkannak fel.
Ez egy virtigli baloldali megszorító csomag. Nincs új a nap alatt.
– tette hozzá.
Takács Péter hangsúlyozta: az egészségügy és különösen a gyermekek védelme nem lehet alku tárgya.
Ez olyan határ, amit nem lehet és nem is szabad átlépni.
Takács Péter a NATO főtitkárának nyilatkozatára reagálva – miszerint olyan háborúra kell készülnünk, amilyet nagyapáink, dédapáink éltek át – szintén határozott véleményt fogalmazott meg.
Szerencséje, hogy a nagyanyám ezt már nem élhette meg, mert a sodrófával kergette volna el. Ő végigélte a második világháborút, és nagyon határozott véleménye lett volna erről a gondolkodásról.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre