Schobert Norbert: „Szerintem ez egy nagyon fontos intézkedés”

Schobert Norbert belegondolni sem mer, milyen kiadásai lennének, ha a kormány nem csökkentette volna a rezsit.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.03. 14:27
januári rezsistop Schobert Norbert Orbán Viktor

Schobert Norbert szokása szerint visszafogottan nyilatkozott családja helyzetéről a Borsnak. A mostani időjárás sok magyar embernek nehezíti meg a pénzügyi helyzetét, mivel az ilyenkor szokásosnál jóval magasabb gáz- és fűtésdíjat kellene fizetniük a tartós hideg miatt. A magyar kormány azonban nemrég bejelentette, hogy átvállalja a családoktól a hideg okozta különbözetet. Korábban Aurelio is kiemelte ennek a támogatásnak a lényegét és most Schobert Norbi is megszólalt az ügyben.

20221026 SCHOBERT NORBERT 5N2A7360 KUNOS
Schobert Norbert családja hatalmas pénzt bukna, ha nem lenne rezsicsökkentés (Fotó: Kunos Attila)

Schobert Norbert elárulta, mekkora lenne a rezsijük

A saját rezsink, ha nem lenne a csökkentett rezsi, akkor brutális lenne. Tehát milliós tételről beszélünk. Szerintem ez egy nagyon fontos intézkedés

– emelte ki legújabb videójában a fitneszguru.

A legutóbbi Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor felhívta a figyelmet, hogy mi is várna ránk a rezsicsökkentés terén, ha a Tisza kerülne kormányra. „Első dolga lesz, hogy az olyan cégeknek, mint ahonnan ő jött, azt az adóját, amiből mi a rezsicsökkentést fizetjük, azt meg fogja szüntetni” - mondta a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor ezzel a mondatával egyértelműen utalt az ellenzék legújabb arcára, Kapitány Istvánra.

2024 Schobert Norbert SZL (27)
Schobert Norbert elárulta, hogy hogyan érzi magát édesanyja (Fotó: Szabolcs László)

Schobert Norbert édesanyja hívására egyből ugrik

Anyukám egyedül él és a telefonom mindig itt van mellettem, hogy ha hívna, akkor egyből szaladok, mert 80 éves elmúlt és cukorbeteg. Most megkapta a 13. havi nyugdíját és a 14. havi nyugdíjnak az első részét, szóval most nagyon boldog

– árulta el Norbi.

Ez a történet is megmutatja, hogy ezekkel a nyugdíj programokkal rengeteg idős emberen képes segíteni a magyar kormány.

@norbititok

Nem tűröm a gyűlölködő baloldali kommenteket. Mindenki arra szavaz, akire akar. Én is dolgozom Tisza rajongó ügynökséggel, mert profik, vásárolok Tisza rajongó kisboltban, mert jó az áru. Utálom, hogy családok feszülnek egymásnak, mert van aki Viktornak, van aki Péternek hisz🙏 Mind magyarok vagyunk és senki nem mondja vissza a rezsicsökkentést, a plusz kéthavi nyugdíjat, az anyák szja mentességét és senki nem akar az ukrán háború folytatásáért eladósodni, vagy meghalni. Én így gondolom és szeretek minden ellenzéki magyart is! ❤️

♬ eredeti hang - Schobert Norbi Official

 

