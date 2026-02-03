Schobert Norbert: „Szerintem ez egy nagyon fontos intézkedés”

Schobert Norbert szokása szerint visszafogottan nyilatkozott családja helyzetéről a Borsnak. A mostani időjárás sok magyar embernek nehezíti meg a pénzügyi helyzetét, mivel az ilyenkor szokásosnál jóval magasabb gáz- és fűtésdíjat kellene fizetniük a tartós hideg miatt. A magyar kormány azonban nemrég bejelentette, hogy átvállalja a családoktól a hideg okozta különbözetet. Korábban Aurelio is kiemelte ennek a támogatásnak a lényegét és most Schobert Norbi is megszólalt az ügyben.

Schobert Norbert családja hatalmas pénzt bukna, ha nem lenne rezsicsökkentés (Fotó: Kunos Attila)

Schobert Norbert elárulta, mekkora lenne a rezsijük

A saját rezsink, ha nem lenne a csökkentett rezsi, akkor brutális lenne. Tehát milliós tételről beszélünk. Szerintem ez egy nagyon fontos intézkedés

– emelte ki legújabb videójában a fitneszguru.

A legutóbbi Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor felhívta a figyelmet, hogy mi is várna ránk a rezsicsökkentés terén, ha a Tisza kerülne kormányra. „Első dolga lesz, hogy az olyan cégeknek, mint ahonnan ő jött, azt az adóját, amiből mi a rezsicsökkentést fizetjük, azt meg fogja szüntetni” - mondta a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor ezzel a mondatával egyértelműen utalt az ellenzék legújabb arcára, Kapitány Istvánra.

Schobert Norbert elárulta, hogy hogyan érzi magát édesanyja (Fotó: Szabolcs László)

Schobert Norbert édesanyja hívására egyből ugrik

Anyukám egyedül él és a telefonom mindig itt van mellettem, hogy ha hívna, akkor egyből szaladok, mert 80 éves elmúlt és cukorbeteg. Most megkapta a 13. havi nyugdíját és a 14. havi nyugdíjnak az első részét, szóval most nagyon boldog

– árulta el Norbi.

Ez a történet is megmutatja, hogy ezekkel a nyugdíj programokkal rengeteg idős emberen képes segíteni a magyar kormány.