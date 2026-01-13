Srí Lankáról üzent Schobert Norbi: "Magyarországon biztonsági kapuk nélkül is biztonságban érzem magam"

2019. április 21-én, alig pár nappal azután, hogy az Ázsia Expressz stábja elhagyta Srí Lanka fővárosát, nyolc öngyilkos merénylő követett el összehangolt, robbantásos terrortámadást, melyekben összesen 269 ember veszítette életét. A Schobert házaspár éppen a dél-ázsiai szigetországban tartotta a napokban a szokásos Alakreform táborát, ahonnan Schobert Norbert bejelentkezett, hogy megmutassa, milyen, szigorú biztonsági intézkedések vannak érvényben az említett terrortámadás sorozat óta. Közben pedig kitért arra a tényre, hogy Magyarország még mindig a biztonságos élet egyik bástyájaként áll a világot egyre inkább eluraló erőszaktenger kellős közepén.

Schobert Norbert kiemelte: Magyarországon biztonságban érzi magát, ellenben már országokkal Fotó: Végh István

Schobert Norbert: „Azóta vannak ezek az ellenőrzések”

„Elmondom nektek, hogy miért van az, hogy itt Srí Lankán minden templomban, plázában és hotelben reptér szintű átvizsgálás van belépéskor” – kezdte rövid TikTok-videójában Schobert Norbi, aki éppen egy templom bejáratánál mutatta meg, hogyan védik az épületet a fémdetektoros átvizsgálással. „Itt vagyok a templomban és ahogy látjátok, mezítláb, hiszen mi európai emberek, igyekszünk betartani az itteni szabályokat.”

Szóval 2019. április 21-én, húsvét vasárnap, iszlám terroristák felrobbantottak három katolikus templomot Colombóban, illetve két ötcsillagos hotelt is.

„Meghalt kétszázhatvan ember és több százan megsebesültek. Azóta vannak ezek az ellenőrzések” – magyarázza üzenetében Norbi.

„A világon valami nagyon nincs jól…"

Az ország fitneszedzője ezután kitért az európai helyzetre is. „Ha otthon körülnézünk… Mondjuk Bécsben, vagy Németországban, akkor látjuk, hogy egy karácsonyi vásár is túl van biztosítva. Szóval szumma-szummárum, Magyarországon biztonsági kapuk nélkül is biztonságban érzem magam” – jelentette ki Schobert Norbert aki ezzel egyértelműn utalt rá, hogy a migrációellenes magyar kormány minden jel és külföldi példa szerint is a lehető legjobb döntést hozta, amikor gyakorlatilag egyedüliként fordult szembe a brüsszeli mintával. Így teremtődött meg ugyanis annak a biztonságos életnek a lehetősége, ami lassan tényleg csak Magyarország sajátja a régióban. A rövid, de tanulságos tanmese végén pedig térjünk rá arra a posztra, amit Ördög Nóra osztott meg az érte aggódó követőivel, közvetlenül a Srí Lankát ért terrortámadás sorozat után – emlékeztet a Bors.

Egy hete jöttünk el Srí Lankáról... Köszönöm a rengeteg aggódó üzenetet.

„Jól vagyunk, a stáb is, mindenki. De a világon valami nagyon nincs jól…” - írta akkor az Ázsia Expressz műsorvezetője, Ördög Nóra. És igen, a világban valami azóta sincs jól…