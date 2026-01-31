Orbán Viktor a hatvani Háborúellenes Gyűlésen: Nem fogjuk eltartani Ukrajnát!
Drogok, Ukrajna, háború, Tisza-csomag... Magyarország miniszterelnöke a hatvani Háborúellenes Gyűlésen is rendkívül fontos témákról beszélt.
Hatalmas szeretettel és kérdések sorával várták Magyarország miniszterelnökét a hatvani Háborúellenes Gyűlésen 2026. január 31-én, szombaton. Orbán Viktor ismét rendkívül fontos témákról beszélt.
„Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!” – üdvözölte a hatvani Háborúellenes Gyűlés résztvevőit Orbán Viktor, majd egy olyan emberről, Horváth Lászlóról, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztosról beszélt, aki nem sokkal előtte szólalt fel.
Zéró tolerancia a drogokkal szemben
„A kábítószerkereskedő abból él, hogy tönkre teszi, megöli másnak a gyermekét. Mi, családapák soha nem fogjuk elfogadni, hogy bárki legalizálja a kábítószert” – nyomatékosította a miniszterelnök, emlékeztetve az egybegyűlteket, hogy egy korábbi ENSZ-szavazáson az EU többsége támogatta a drogtörvények enyhítését, csak Magyarország szavazott ellene. Emiatt mégis ellenünk indítottak eljárást, és a múlt héten a brüsszeli bíróság elítélt minket, mert nem vagyunk hajlandóak hozzájárulni egy olyan európai politikához, ami elérhetővé teszi a kábítószert a gyermekeink számára.
„Üzenjünk a tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, a cigyányokat a magyarok ellen!”
Orbán Viktor a cigány-magyar együttélés kapcsán úgy fogalmazott, itt most minden fel van keverve, mint a zacc.
Két módon tudunk segíteni: munkával és tanulással, csak vegyék fel a munkát. És a gyerekek járjanak iskolába. Sok cigány család élt is a polgárosodás lehetőségével, kezdett el dolgozni. Megdupláztuk az érettségivel rendelkezők számát, és munkát is találtak. A közfoglalkoztatásból átmentek nagyon sokan a piac világába
– mondta miniszterelnök. Hozzátette, hogy még mindig van bőven tennivaló. Orbán Viktor elmondta, ma a cigányok 3 százaléka rendelkezik felsőoktatási végzettséggel, érettségivel 11 százalék.
De mindenkinek van önérzete, és ha olyan mondatot hallanak, ami alapján arra gondolnak, hogy mire jók csak, akkor ez sérül. A politikában néha egy mondat félrecsúszik, ezeket meg kell beszélni. Az ember értékét az elvégzett munka minősége adja. Ezért egy takarító munkáját tisztességesen elvégző embert előrébb sorolok egy diplomásnál, ha az rosszul dolgozik. Aki jól dolgozik, megbecsülést kap, és ezért érdemes visszatérni a 2010-ben indult együttműködéshez
– jelentette ki a kormányfő. Hozzátette: érti, miért érezték magukat rosszul a cigányok Lázár János kijelentésével, mert azt érezték, hogy őket ennél többre nem tartják alkalmasnak.
A cigányság elismerést és megbecsülést érdemel
– mondta a kormányfő, és leszögezte: a saját sorsuk az ő kezükben van.
A gyöngyösi Lázárinfón történtek kapcsán kiemelte, hogy olyat még nem látott, hogy bűnözők bandába szerveződve, egy párt megbízásából elmenjenek egy békés összejövetelre és ott balhét csináljanak.
„Ezt nem fogjuk elfogadni” – húzta alá. A kormányfő megjegyezte, hogy emberölés, rablás, kényszerítés, lopás, szexuális erőszak van azoknak a priuszán, akiket a Tisza a fideszesekre küldött. Őket szervezték bandába és küldték rá a fideszesekre.
Üzenjük meg a tiszásoknak: ne uszítsák a cigányt a cigány ellen és a cigányokat a magyarok ellen. Csak így őrizhetjük meg a békét Magyarországon
– nyomatékosította.
Fejlődés a Fidesz-kormány alatt
Elképesztő változások történtek a Fidesz-kormányzása idején. „A Fidesz-kormányzás hozott Magyarországnak, így Heves megyének is rezsicsökkentést, adócsökkentést, családtámogatást, visszaadtuk a 13. havi nyugdíjat, sőt, bevezettük a 14. havi nyugdíjat.” – mondta a miniszterelnök. Hozzátette: 91 vidéki kórházat újítottak fel, köztük az egyik a hatvani kórházat is. Az óvodai férőhelyek száma 13 százalékkal nőtt. Hatvanban az autók száma 40 százalékkal emelkedett, ami a város gazdasági megerősödését jelzi, miközben a bűnözés mértéke 50 százalékkal csökkent. A foglalkoztatás terén is látványos javulás történt: a munkanélküliség 42 százalékkal mérséklődött a Fidesz kormányzásának köszönhetően. A város válláról levettek 1,4 milliárd forint adósságot 2011-ben. Sőt, a Heves megyébe egy 500 milliárd forintos kínai beruházás valósul meg, amely mintegy 900 új munkahelyet teremt, tovább erősítve a helyi gazdaságot. Gyöngyössel megállapodás született a nyugati elkerülő út megépítéséről, valamint egy új ipari park létrehozásáról, amelyek célja a városi közlekedés tehermentesítése és a befektetések ösztönzése. Emellett a Procter & Gamble is jelentős kapacitásbővítő beruházást hajt végre a térségben. A közlekedési infrastruktúra fejlesztése Egerben szintén új szintre lép: megépül az egri elkerülő út, amelynek költsége eléri a 100 milliárd forintot. A beruházás a város forgalmi terhelésének csökkentését és a térség jobb elérhetőségét szolgálja, hosszú távon is meghatározva Heves megye fejlődési pályáját – hangzott el.
Egy nagycsaládos édesanya kérdésére szóba került a rezsi. Ennek kapcsán Orbán Viktor kiemelte: olyan, hogy rezsivédelem, Magyarországon van, a brüsszeli rendszerben azonban nincsen. Adnak segélyeket, de általános támogatás nincsen. Ezt támadja Brüsszel. Természetesen a magyar államnak is fizetnie kell valamiből ezt a többletet.
„Mi azt csináljuk, hogy elvesszük a nagy energiaszolgáltató cégektől azt a profitot, amit ők bezsebelnének, ehhez jön a bankadó, és mi odaadjuk támogatásként. Az orosz gáznál az a helyzet, hogy az olcsó, és ha az nincs, nincs rezsicsökkenés sem. Ha levágnak minket az olcsó gázról, akkor a rezsiért háromszor, négyszer annyi fizetünk majd, mint most!”
– mondta Orbán Viktor. Hozzátette: akik ezt akarják, azokat távol kell tartani. És most beküldtek egy embert a Shelltől, ami egy népnyúzó intézmény. A Shell most megduplázta a profitját, és ezzel dicsekszik a Tisza Párt energiaügyért felelős embere, aki ki akarja nyomni az oroszokat is, és ezért érkeznek egyre többen az energialobbi részéről a tiszásokhoz.
Cikkünk hamarosan frissül.
Nézd vissza a hatvani Háborúellenes Gyűlés teljes felvételét a Hír TV YouTube-csatornáján:
