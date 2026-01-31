Orbán Viktor a hatvani Háborúellenes Gyűlésen: Nem fogjuk eltartani Ukrajnát!

Hatalmas szeretettel és kérdések sorával várták Magyarország miniszterelnökét a hatvani Háborúellenes Gyűlésen 2026. január 31-én, szombaton. Orbán Viktor ismét rendkívül fontos témákról beszélt.

Orbán Viktor ismét rendkívül fontos témákról beszélt hatvani Háborúellenes Gyűlésen (Fotó: MW)

„Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!” – üdvözölte a hatvani Háborúellenes Gyűlés résztvevőit Orbán Viktor, majd egy olyan emberről, Horváth Lászlóról, a kábítószer-kereskedelem felszámolásáért felelős kormánybiztosról beszélt, aki nem sokkal előtte szólalt fel.

Zéró tolerancia a drogokkal szemben

„A kábítószerkereskedő abból él, hogy tönkre teszi, megöli másnak a gyermekét. Mi, családapák soha nem fogjuk elfogadni, hogy bárki legalizálja a kábítószert” – nyomatékosította a miniszterelnök, emlékeztetve az egybegyűlteket, hogy egy korábbi ENSZ-szavazáson az EU többsége támogatta a drogtörvények enyhítését, csak Magyarország szavazott ellene. Emiatt mégis ellenünk indítottak eljárást, és a múlt héten a brüsszeli bíróság elítélt minket, mert nem vagyunk hajlandóak hozzájárulni egy olyan európai politikához, ami elérhetővé teszi a kábítószert a gyermekeink számára.

„Üzenjünk a tiszásoknak, hogy ne uszítsák a cigányt a cigány ellen, a cigyányokat a magyarok ellen!”

Orbán Viktor a cigány-magyar együttélés kapcsán úgy fogalmazott, itt most minden fel van keverve, mint a zacc.

Két módon tudunk segíteni: munkával és tanulással, csak vegyék fel a munkát. És a gyerekek járjanak iskolába. Sok cigány család élt is a polgárosodás lehetőségével, kezdett el dolgozni. Megdupláztuk az érettségivel rendelkezők számát, és munkát is találtak. A közfoglalkoztatásból átmentek nagyon sokan a piac világába

– mondta miniszterelnök. Hozzátette, hogy még mindig van bőven tennivaló. Orbán Viktor elmondta, ma a cigányok 3 százaléka rendelkezik felsőoktatási végzettséggel, érettségivel 11 százalék.

De mindenkinek van önérzete, és ha olyan mondatot hallanak, ami alapján arra gondolnak, hogy mire jók csak, akkor ez sérül. A politikában néha egy mondat félrecsúszik, ezeket meg kell beszélni. Az ember értékét az elvégzett munka minősége adja. Ezért egy takarító munkáját tisztességesen elvégző embert előrébb sorolok egy diplomásnál, ha az rosszul dolgozik. Aki jól dolgozik, megbecsülést kap, és ezért érdemes visszatérni a 2010-ben indult együttműködéshez

– jelentette ki a kormányfő. Hozzátette: érti, miért érezték magukat rosszul a cigányok Lázár János kijelentésével, mert azt érezték, hogy őket ennél többre nem tartják alkalmasnak.

A cigányság elismerést és megbecsülést érdemel

– mondta a kormányfő, és leszögezte: a saját sorsuk az ő kezükben van.

A gyöngyösi Lázárinfón történtek kapcsán kiemelte, hogy olyat még nem látott, hogy bűnözők bandába szerveződve, egy párt megbízásából elmenjenek egy békés összejövetelre és ott balhét csináljanak.

„Ezt nem fogjuk elfogadni” – húzta alá. A kormányfő megjegyezte, hogy emberölés, rablás, kényszerítés, lopás, szexuális erőszak van azoknak a priuszán, akiket a Tisza a fideszesekre küldött. Őket szervezték bandába és küldték rá a fideszesekre.

Üzenjük meg a tiszásoknak: ne uszítsák a cigányt a cigány ellen és a cigányokat a magyarok ellen. Csak így őrizhetjük meg a békét Magyarországon

– nyomatékosította.