Benzináremeléssel fenyeget a kirobbant iráni háború

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy Izrael és az Egyesült Államok közös katonai műveletet indított az iráni rezsim jelentette fenyegetés megszüntetésére. Az izraeli kormányfő részletezte, hogy az Oroszlán Üvöltése hadművelet célja annak megakadályozása, hogy az iráni vezetés nukleáris fegyverekhez jusson – írja a Ripost.

Teheránban több robbanás történt február 28-án / Forrás: AFP

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök nyilatkozatot adott ki. Izrael és az Egyesült Államok közös katonai műveletet indított annak az egzisztenciális fenyegetésnek az elhárítására, amelyet az iráni terrorista rezsim jelent – számolt be róla a BBC.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök közleményben jelentette be az Oroszlán üvöltése hadműveletet

(Fotó: AFP)

Köszönöm barátunk, Donald Trump elnök történelmi vezetését. Negyvenhét éve az ajatollahrezsim azt kiáltja: Halál Izraelre, halál Amerikára

– jelentette be, majd úgy folytatta, hogy Irán az izraeli nép vérét ontotta, sok amerikait meggyilkolt, és saját népét is lemészárolta. „Ez a gyilkos terrorista rezsim nem juthat nukleáris fegyverhez, amely lehetővé tenné számára, hogy az egész emberiséget fenyegesse. Az izraeli–amerikai közös fellépés megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a bátor iráni nép saját kezébe vegye sorsát.”

Elérkezett az idő, hogy az iráni nép minden csoportja – a perzsák, a kurdok, az azeriek, a beludzsok és az ahvázik – lerázzák a zsarnokság igáját, és szabad és békés Iránt hozzanak létre

– hangsúlyozta, majd arra kérte Izrael polgárait, hogy kövessék a Polgári Védelmi Parancsnokság utasításait. A következő napokban, az Oroszlán Üvöltése hadművelet során mindannyiuktól kitartást és erőt követel majd a helyzet.

Együtt fogunk helytállni, együtt fogunk harcolni, és együtt biztosítjuk Izrael örökkévalóságát

– zárult Netanjahu közleménye.

Az izraeli hadsereg közleménye

Az Izraeli Védelmi Erők közleménye szerint Irán megtorló csapásokat indított Izrael ellen.

Röviddel ezelőtt az ország több térségében megszólaltak a szirénák, miután azonosították az Iránból Izrael Állama felé indított rakétákat. A lakosságot arra kérjük, hogy kövesse a Polgári Védelmi Parancsnokság utasításait. Jelenleg az izraeli légierő azon dolgozik, hogy elfogja és szükség esetén megsemmisítse a fenyegetéseket a veszély elhárítása érdekében. A védelem nem teljesen zárt, ezért elengedhetetlen, hogy a lakosság továbbra is betartsa a Polgári Védelmi Parancsnokság iránymutatásait. A lakosságot ismételten arra kérjük, hogy kövesse a parancsnokság utasításait.

Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy az Egyesült Államok nagy volumenű hadműveletet indít Iránban. Céljuk az amerikai nép védelme az iráni rezsim által jelentett jövőbeni fenyegetésekkel szemben.