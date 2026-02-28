Benzináremeléssel fenyeget a kirobbant iráni háború
Valószínűleg durva piaci következmények várhatóak.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök bejelentette, hogy Izrael és az Egyesült Államok közös katonai műveletet indított az iráni rezsim jelentette fenyegetés megszüntetésére. Az izraeli kormányfő részletezte, hogy az Oroszlán Üvöltése hadművelet célja annak megakadályozása, hogy az iráni vezetés nukleáris fegyverekhez jusson – írja a Ripost.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök nyilatkozatot adott ki. Izrael és az Egyesült Államok közös katonai műveletet indított annak az egzisztenciális fenyegetésnek az elhárítására, amelyet az iráni terrorista rezsim jelent – számolt be róla a BBC.
Köszönöm barátunk, Donald Trump elnök történelmi vezetését. Negyvenhét éve az ajatollahrezsim azt kiáltja: Halál Izraelre, halál Amerikára
– jelentette be, majd úgy folytatta, hogy Irán az izraeli nép vérét ontotta, sok amerikait meggyilkolt, és saját népét is lemészárolta. „Ez a gyilkos terrorista rezsim nem juthat nukleáris fegyverhez, amely lehetővé tenné számára, hogy az egész emberiséget fenyegesse. Az izraeli–amerikai közös fellépés megteremti a feltételeket ahhoz, hogy a bátor iráni nép saját kezébe vegye sorsát.”
Elérkezett az idő, hogy az iráni nép minden csoportja – a perzsák, a kurdok, az azeriek, a beludzsok és az ahvázik – lerázzák a zsarnokság igáját, és szabad és békés Iránt hozzanak létre
– hangsúlyozta, majd arra kérte Izrael polgárait, hogy kövessék a Polgári Védelmi Parancsnokság utasításait. A következő napokban, az Oroszlán Üvöltése hadművelet során mindannyiuktól kitartást és erőt követel majd a helyzet.
Együtt fogunk helytállni, együtt fogunk harcolni, és együtt biztosítjuk Izrael örökkévalóságát
– zárult Netanjahu közleménye.
Az izraeli hadsereg közleménye
Az Izraeli Védelmi Erők közleménye szerint Irán megtorló csapásokat indított Izrael ellen.
Röviddel ezelőtt az ország több térségében megszólaltak a szirénák, miután azonosították az Iránból Izrael Állama felé indított rakétákat. A lakosságot arra kérjük, hogy kövesse a Polgári Védelmi Parancsnokság utasításait. Jelenleg az izraeli légierő azon dolgozik, hogy elfogja és szükség esetén megsemmisítse a fenyegetéseket a veszély elhárítása érdekében. A védelem nem teljesen zárt, ezért elengedhetetlen, hogy a lakosság továbbra is betartsa a Polgári Védelmi Parancsnokság iránymutatásait. A lakosságot ismételten arra kérjük, hogy kövesse a parancsnokság utasításait.
Donald Trump amerikai elnök közösségi oldalán jelentette be, hogy az Egyesült Államok nagy volumenű hadműveletet indít Iránban. Céljuk az amerikai nép védelme az iráni rezsim által jelentett jövőbeni fenyegetésekkel szemben.
A zsidó állam szükségállapotot hirdetett. Amerika részt vett a támadásban. Most a legnagyobb kérdés, mi lesz Irán válasza. Minden nyilatkozat szerint többnapos harc tört most ki, Irán válaszcsapása borítékolható. A katonai akciót az izraeli miniszterelnök Oroszláncsapásnak nevezte el.
Izrael megelőző csapást mért Iránra - jelentette be szombat reggel Jiszrael Kac izraeli védelmi miniszter. Az IRNA iráni állami hírügynökség mindeközben robbanásokat jelentett Teheránból.
Izraelben országos szükségállapotot rendeltek el. Miri Regev közlekedési miniszter bejelentette az ország légterének lezárását.
Az izraeli polgári védelmi parancsnokság megtiltotta a gyülekezéseket, bezáratta az oktatási intézményeket és a munkahelyeket, a létfontosságú munkahelyek kivételével.
Az iráni megelőző csapásokat Izrael és az Egyesült Államok közösen hajtja végre a 13-as izraeli kereskedelmi TV csatorna értesülése szerint. Az Irán elleni művelet első célja a már indításra kész rakétasorozat semlegesítése volt, amely föld alatti és felszíni indítóállásokon állt készenlétben.
Emellett az iráni légvédelmi rendszer megmaradt elemeinek, köztük a rövid hatótávolságú eszközöknek a megbénítása többek között azért, hogy ne tudják elfogni a Tomahawk rakétákat.
Az iráni légitámadások célpontjai többek közt a teheráni elnöki palota - noha Ali Hamenei ajatollah, a síita állam de facto vallási és politikai vezetője nem tartózkodik az épületben -, az iráni légierő létesítményei az ország területén, a teheráni repülőtér, a hírszerzési minisztérium, a védelmi minisztérium, és nukleáris fejlesztéssel foglalkozó intézmények.
Izraelben a kórházak megkezdték a betegek áthelyezését a védett helyiségekbe; a sürgősségi és mentőszolgálatok a megszokott rendben működnek.
Az iráni támadás előtt Izrael légicsapásokat mért a Hezbollah síita milícia libanoni kilövőállásaira, valamint felderítő eszközeire, céljuk a Hezbollah "szemeinek megvakítása" volt. Ezekkel a libanoni felderítő létesítményekkel akarták észlelni az izraeli légierő megelőző csapásának elindítást, majd értesíteni Iránt.
Az iráni média szerint három robbanás hallatszott Teheránban. A Fars hírügynökség szerint több rakétát lőttek ki az iráni főváros Republic negyedére.
A támadás, amelyre azután került sor, hogy Izrael és Irán júniusban 12 napos légi háborút vívott, az Egyesült Államok és Izrael ismételt figyelmeztetései után következett be, miszerint újra támadni fognak, ha Irán folytatja nukleáris és ballisztikus rakétaprogramjait.
Izrael Állam megelőző csapást mért Iránra, hogy eltávolítsa az Izrael Államot fenyegető veszélyeket
– mondta Israel Katz védelmi miniszter.
Trump is megszólalt
Donald Trump amerikai elnök nyolcperces videót tett közzé a Truth Social közösségi média felületén, amelyben megerősítette, hogy az Egyesült Államok részt vett az Irán elleni támadásban. Az Egyesült Államok elnöke emlékeztetett a támadás előzményeire és úgy fogalmazott:
Ismételten megpróbáltunk megállapodást kötni. Megpróbáltuk.
Az Egyesült Államok és Irán februárban újrakezdte a tárgyalásokat annak érdekében, hogy diplomáciai úton megoldják a több évtizedes vitát, és elkerüljék a régió destabilizálódásához vezető katonai konfrontáció veszélyét – emlékeztetett a Reuters.
Izrael ragaszkodott ahhoz, hogy az Egyesült Államok Iránnal kötött bármely megállapodásának tartalmaznia kell Teherán nukleáris infrastruktúrájának lebontását, és nem csak az urándúsítás leállítását, és azért lobbizott Washingtonnál, hogy a tárgyalásokba vegyék fel Irán rakétaprogramjának korlátozását is.
Irán kijelentette, hogy hajlandó tárgyalni nukleáris programjának korlátozásáról a szankciók feloldása fejében, de kizárta, hogy ezt a kérdést összekapcsolja a rakétákkal. Teherán korábban azt is kijelentette, hogy meg fogja védeni magát minden támadással szemben.
A nyugati hatalmak figyelmeztettek, hogy Irán ballisztikus rakétaprogramja veszélyezteti a regionális stabilitást, és ha továbbfejlesztik, nukleáris fegyverek szállítására is alkalmas lehet. Teherán tagadja, hogy atomfegyvereket akarna gyártani.
Irán lezárta légterét, Izrael szerint Irán rakétákkal válaszolt a támadásra
Irán lezárta légterét – jelentette szombaton a Taszním iráni hírügynökség, nem sokkal azt követően, hogy Izrael bejelentette, megelőző csapásokat mért a síita államra. Az izraeli hadsereg közleménye szerint Irán válaszolt a támadásra. Az IDF szerint Irán rakétákat lőtt ki válaszul a támadásra. Az Izraeli Védelmi Erők rakétákat azonosítottak, amelyeket Iránból lőttek ki Izrael állam területére.
