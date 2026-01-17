RETRO RÁDIÓ

Háborúellenes Gyűlés: hová lett Szabó Zsófi?

Nem jelent meg a miskolci Háborúellenes Gyűlésen a műsorvezető.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 11:35
Módosítva: 2026.01.17. 11:35
rákay philip Háborúellenes Gyűlés szabó zsófi műsorvezető

A Háborúellenes Gyűléseknek két megszokott házigazdája van: Szabó Zsófi és Rákay Philip. Azonban Pataky Attila fellépése után csak Philip jelent meg a színpadon. Sokakban felmerülhetett tehát a kérdés: mi történt Szabó Zsófival? 

Egyedül lépett színpadra a Háborúellenes Gyűlésen Rákay Philip / Fotó: mw

Nos, Rákay Philip erre is hamarosan megadta a választ: a gyönyörű műsorvezető a Mandiner élő műsorát vezeti.

Itt követheted élőben a Háborúellenes Gyűlést:


 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

