Háborúellenes Gyűlés: hová lett Szabó Zsófi?

A Háborúellenes Gyűléseknek két megszokott házigazdája van: Szabó Zsófi és Rákay Philip. Azonban Pataky Attila fellépése után csak Philip jelent meg a színpadon. Sokakban felmerülhetett tehát a kérdés: mi történt Szabó Zsófival?

Egyedül lépett színpadra a Háborúellenes Gyűlésen Rákay Philip / Fotó: mw

Nos, Rákay Philip erre is hamarosan megadta a választ: a gyönyörű műsorvezető a Mandiner élő műsorát vezeti.

Itt követheted élőben a Háborúellenes Gyűlést:



