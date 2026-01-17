- Még a lépcsőn is ültek: mutatjuk a miskolci Háborúellenes Gyűlés legjobb pillanatait
Háborúellenes Gyűlés: hová lett Szabó Zsófi?
Nem jelent meg a miskolci Háborúellenes Gyűlésen a műsorvezető.
A Háborúellenes Gyűléseknek két megszokott házigazdája van: Szabó Zsófi és Rákay Philip. Azonban Pataky Attila fellépése után csak Philip jelent meg a színpadon. Sokakban felmerülhetett tehát a kérdés: mi történt Szabó Zsófival?
Nos, Rákay Philip erre is hamarosan megadta a választ: a gyönyörű műsorvezető a Mandiner élő műsorát vezeti.
Itt követheted élőben a Háborúellenes Gyűlést:
