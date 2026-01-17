RETRO RÁDIÓ

Tóth-Szántai József: sorsdöntő választás előtt állunk

Miskolc polgármester volt az első felszólaló az eseményen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 11:39
polgármester Háborúellenes Gyűlés tóth - szántai józsef háború

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere is részt vett, és fel is szólalt a 2026-os év első Háborúellenes Gyűlésén. A beszéde elején azt hangsúlyozta, hogy a miskolciak pontosan tudják, hogy amit felépítettek, azt meg is kell védeniük. 

Tóth-Szántai József szerint a béke, biztonság és kiszámíthatóság a legfontosabb 

A polgármester szerint a miskolciak, amikor a békéről beszélnek, akkor nem elvont politikai szavakat értenek alatta, hanem azt, hogy a megkezdett miskolci beruházásokat békében, politikai és egyéb válságoktól függetlenül be lehessen fejezni. 

Tóth-Szántai József kiemelte, hogy számára Miskolc békéje és biztonsága a legfontosabb. 

Miskolc első embere arról is beszélt, hogy a város elsőként fogadta az orosz-ukrán háború elől menekülőket.  

Tőlünk pár száz kilométerre ma is háború zajlik!

- hangsúlyozta a polgármester. Szerinte felelős ember csak nemet mondhat a háborúra. Tóth-Szántai kiemelte: sorsdöntő választás előtt állunk, Magyarország többet veszíthet, mint korábban bármikor. 

Én a békére és biztonságra szavazok!

- zárta a beszédét a polgármester - írja a Ripost.

