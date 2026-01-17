RETRO RÁDIÓ

Menczer Tamás: A Tisza Párt és Magyar Péter akkor is beviszi a magyar embereket a háborúba, ha ez nekik nem tetszik

Hatodik alkalommal került megrendezésre a Háborúellenes Gyűlés.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.17. 11:30
orbán viktor menczer tamás Háborúellenes Gyűlés magyar péter

Hatodik alkalommal került megrendezésre a Háborúellenes Gyűlés, ahol a tömeg mellett ismert arcok is felbukkantak.

Menczer Tamás is jelen van a Háborúellenes Gyűlésen / Fotó: mw

Mások mellett már Kocsis Máté is adott egy rövid interjút a HírTV munkatársának, majd Menczer Tamás szólalt meg. A Fidesz kommunikációs igazgatója arra kérdésre válaszolva, hogy Magyarország hogy tud kimaradni a háborúból, elmondta, a válaszát először a Kéri László tiszás főtanácsadó legfrissebb nyilatkozatával kezdené, aki elmondta, hogy a Tisza Párt és Magyar Péter akkor is beviszi a magyar embereket  a háborúba, ha ez nekik nem tetszik - írja a Bors.

Azt is elmondja Kéri, hogy a háborúpártiak döntöttek, egy hosszú háborúra készölnek Oroszországgal szemben, és ebből egy Tisza-kormány nem tudna, és nem is akarna kimaradni. Mindezt úgy mondja el Kéri, hogy egy óriási Tisza-logó előtt ül, egy Tiszás rendezvényen. 

Menczer Tamás hozzátette:

Erről kell a magyar embereknek dönteniük: brüsszeli, ukránbarát bábkormány, amely beviszi Magyarországot a háborúba, amit már nyíltan is elmondtak, vagy a biztos választás, Orbán Viktor és a Fidesz. Szerintem a legfontosabb három szó a béke és Orbán Viktor.

Itt nézheted élőben a miskolci Háborúellenes Gyűlést:


 

