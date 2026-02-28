RETRO RÁDIÓ

Búsulhatnak Magyar Péterék a saját belső felméréseik miatt

Vidéken nincs protest hangulat, a helyi jelöltek dönthetik el a választást.

Magyar Péter jelölt tisza párt

A Tisza Párt belső köreiből jutottak el felmérések a Magyar Nemzethez. Ezek alapján nem váltotta be a hozzá fűzött várakozásokat a kettős listás szavazás koncepciója: a választói hangulat a körzetek többségében nem mutat protestjellegű elmozdulást, egyre nagyobb hangsúly kerül az egyéni jelöltekre. Vagyis dugába dől az az elképzelés, hogy a helyben ismeretlen jelöltek simán nyerhetnek a Tisza logo miatt a szavazólapon.A kutatások alapján egyre inkább kirajzolódik, hogy az áprilisi választások során a helyi jelöltek ismertsége, hitelessége és beágyazottsága lehet a döntő tényező.

A belső használatra készült felmérések adatai azonban azt mutatják: a választókerületek többségében nincs protest hangulat a Magyar Nemzet informátora szerint. Bár egyes nagyvárosi körzetekben érzékelhető kritikusabb közhangulat, országos szinten nem alakult ki az a politikai légkör, amelyre Magyar Péterék számítottak.

A bizonytalan szavazók jelentős része nem rendszerellenes motivációból akar szavazni, inkább hiteles helyi szereplőket keresnek. Így pedig felértékelődik az egyéni jelöltek szerepe - emelte ki a forrás. A közhangulat megváltozásának eredményeként több mint két tucat körzetben csökken a Tisza Párt egyéni jelöltjeinek támogatottsága. A Tisza számára az egyik legnagyobb kihívás, hogy nincsenek helyben ismert jelöltjeik. A Tisza Párt jelöltjei egyik körzetben sem ismertek a politikával a jhétköznapokban nem különösebben foglalkozó választók számára. További részletek a Magyar Nemzeten olvashatók.

 

