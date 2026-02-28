"Nekünk az a lényeg, hogy béke legyen" - Aurelio megosztotta gondolatait a háborúról

Több mint négy éve tart az orosz-ukrán háború, amely rengeteg halállal, hadirokkanttal és felfoghatatlan emberi tragédiákkal járt eddig. A szomszédban dúló vérengzés családok ezreit szakította szét. A véres konfliktus hatásai az egész világban, így hazánkban is folyamatosan mérhetőek, sokaknak pedig a mai napig megoszlik a véleményük arról, hogyan lehetne a határtalan öldöklésnek véget vetni. A Borsnak most Aurelio fejtette ki a véleményét.

Aurelio szerint mindenképp ki kell maradnunk a háborúból - Fotó: Markovics Gábor / hot!

Aurelio Orbán Viktor szavait idézte

„Tisztában vagyok vele, hogy 2022. február 24-én tört ki a háború, erre pontosan emlékszem. Elhiszem, hogy itt sokan elbagatellizálják, hogy itt nálunk a szomszédba háború van. Elhiszem, hogy az embereknek megoszlik a véleményük, de az enyém az, hogy – a klasszikust idézve – kimaradni tudni kell, és nekünk ebből ki kell maradni. Nekünk az a lényeg, hogy béke legyen, és hogy véletlenül se érjen bombázás magyarokat vagy magyar területet” – mondta határozottan Aurelio a Borsnak.

Aurelio a Háborúellenes Gyűlésekről is elmondta a véleményét

A realitysztár ezzel a gondolattal egybecsengett Orbán Viktor korábbi kijelentésével is, amely szerint Magyarország érdeke a kimaradás és a béke megőrzése.

„Engem elszomorít, ami történik, és meg is visel, de szerintem nekünk a békét kell szem előtt tartanunk. Ez az én véleményem, lehet ezért szeretni vagy utálni. Nagyon remélem, hogy nem háborúznak tovább, hanem békében letudják zárni ezt az egészet. Jobb lenne egy diplomáciai egyeztetésen biztosítani ezt..."

De annak örülök, hogy vannak ezek a Háborúellenes Gyűlések, és annak, hogy a magyarok békepárti állásponton vannak, és nem a honfitársainkat küldik a frontra

– zárta gondolatait a valóságshow-sztár, Aurelio.