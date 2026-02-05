Aurelio kifakadt: Eddig nyalták a s*ggemet

Aurelio saját műsora, az Eskü, megváltozom! minden cenzúra nélkül betekintést ad a reality sztár sötét múltjába. A börtönévektől kezdve, édesanyjával ápolt kapcsolatán át, jelenlegi életéig - írja a Bors.

Aurelio kifakadt Fotó: Ripost

Sokan voltak, akik korábbi kilengései miatt faképnél hagyták az olasz származású celebet, pont ezért nem is bírja, ha valaki smúzol neki.

TikTok-on akadt ki Aurelio

Amikor 22 éves voltam, akkor rengetegszer hallottam, hogy egy év múlva úgyis mindenki elfelejti a nevemet. Többen voltak, akik itt ültek a lakásomban és nyalták a s*ggemet, aztán hátba szúrtak és nem is foglalkozok velük

– mondta közösségi oldalán.

Habár élete teli volt fordulatokkal, és barátai cserben hagyták, édesanyja mindig a pártját fogta. Még mostanság is rengetek minden igazolja számára, hogy az emberek hihetetlenül kétszínűek.

A teremben is odajönnek hozzám emberek és beszélgetünk a családról, gyerekekről, nevelésről és utána hallom vissza a városból, hogy miket mondanak rólam. Azt nem értem b**zdmeg, hogy annyira nem tiszteled magadat, hogy a f*szom menne oda smúzolni valakihez, miközben nem is kedvelem. Ez az abszolút kapitulálás az életben és a legnagyobb madárságnak tartom

– fakadt ki Aurelio TikTok-oldalán.

Amikor letettem a dohányzást, akkor mindenki azt mondta, hogy úgyse fog menni és ugyanez volt, amikor a cuccot vagy az alkoholt tettem le. Láss csodát, több mint egy éve nem iszok egy korty alkoholt sem

– jegyezte meg a sztár.

Rajongóinak is üzent, nem szeretné ha más is hozzá hasonlóan szenvedne.

Ha mosolyogsz, veled mosolyognak. Ha harcolsz, elhagynak. Ez csak egy gondolat, főleg annak a sok verébnek, aki jön hozzám enyelegni és utána meg ilyeneket mond rólam a hátam mögött. Nekik csak annyit tudok még mondani, hogy főbe lőném magam, ha ekkora madár lennék

– zárta Aurelio.