Kökény Dani: „A békéért mindenki tehet és tenni is kell”

Kökény Dani már nem az a tizenhétéves kissrác, aki három éve megnyerte a TV2 Sztárban Sztár leszek! showműsorát. Dani az eltelt időben is bizonyította tehetségét, melyet komoly elismerések is igazoltak. A fiatal énekes munkáját tavaly két díjjal; Fonogram- és Szenes Iván-díjjal is elismerték. Most éppen a Duna TV A Dal 2026 dalversenyében versenyez a Sose feledd! című békedalával.

Kökény Dani A Dal 2026 egyik legkülönlegesebb előadója (Fotó: Csöndör Kinga)

Komoly hangvételű dalt írt Kökény Dani a béke fontosságáról

„A Sose feledd! című dalomat még a 2024-es évad idején kezdtem el megírni. Úgy éreztem azonban, hogy ennek a szerzeménynek olyan helyet kell találnom, mely méltó a számára, hogy minél több emberhez eljuthasson. A Dal műsora pedig egy ilyen hely” – jegyezte meg a még mindig csak huszonegyéves énekes, aki egy a napjainkban nagyon fontos üzenettel vesz részt a dalversenyben.

Kökény Danit foglalkoztatják a közéleti kérdések (Fotó: Bruzák Noémi)

Nem veszi félvállról a közelünkben zajló eseményeket

„Az elhúzódó háború miatt egyre természetesebbé vált, hogy ez a háború van. Sokan már csak egy hírként tekintenek erre a tényre és sokan csak arra fókuszálnak, hogy ki és hogyan próbálja segíteni a helyzet változását. A háborúban élő ártatlanokról és az ottani elképesztő mindennapi helyzetekről egyre inkább távolodik a figyelem. Fontosnak tartottam, hogy az erre vetülő fókuszt picit erősítsem. Mindenkinek vannak az életében nehezebb napok és pillanatok, de vegyük észre, hogy másoknak is lehetnek gondjaik és problémáik. Figyeljünk egymásra és ha tudunk segítsünk. Fontos, hogy a békéért mindenki tehet és tenni is kell. Én ezzel a dallal is próbálok tenni” – árulta el Kökény Dani.