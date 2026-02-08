Kökény Dani: A hangulat- és gyűlöletkeltés nem szül békét

Kökény Danit 2022-ben, a TV2 Sztárban Sztár leszek! című show-műsorában ismerhette meg az ország. Az akkor még csak tizenhét éves gimnazista tíz héten át, tizenöt felejthetetlen átalakulással bizonyította tehetségét, melynek végén megnyerte a fődíjat, vele pedig Az év legsokoldalúbb előadója címet. Dani ma is mindössze húszéves, ám munkáját már Fonogram-díjjal és Szenes Iván-díjjal is elismerték. A Zebra DPK legfiatalabb alapítójaként pedig komoly véleménye van arról, ami a hétköznapokban körülvesz minket.

Kökény Dani énekes nem először áll ki közéleti kérdésben (Fotó: Megyeri Zsuzsanna)

Kökény Dani nem tudott szó nélkül elmenni a történések mellett…

Az énekest a világban látható negatív történések és folyamatok nem hagyták érintetlenül, úgy érezte, muszáj megszólalnia: „Nem vagyok az a típus, aki folyamatosan megnyilvánul közéleti kérdésekben, szeretem nyugodtan és csendben élni a hétköznapjaimat. Ennek ellenére látok, hallok és tapasztalok” – jegyezte meg. Mint mondta, kifejezetten elszomorítja, amikor szakmailag általa elismert művészek is a hangulatkeltés irányába sodródnak.

Szomorú, hogy általam szakmailag tisztelt művészek felülnek a hangulatkeltés hullámára, és így fejtik ki a véleményüket egyes dolgokról, sokszor igazi tartalom nélkül

– mondta. Hozzátette, a hétköznapi zajból érdemes lenne inkább a lényeget kiszűrni, nem pedig a lényegtelen hangoskodásra figyelni.

Kökény Dani a szomszédunkban zajló háborúról is őszintén beszélt (Fotó: Megyeri Zsuzsanna)

Az énekes szerint megfontoltan kell lépkedni ilyen viharos időkben

Alkotóként természetesnek tartja, hogy mindaz, ami körülötte történik, hatással van rá. „Egy előadó, dalszerző abból merít, amit lát, hall és érzékel. Én is így teszek. Viszont mostanában nem jó látni azt, ami történik” – fogalmazott. A jelenlegi eseményeket figyelve kifejezetten aggódik. „Követve a zajló eseményeket, aggállyal tölt el, hogy milyen irányba sodródunk. Ha valaki nem becsukott szemmel éli a mindennapjait, akkor láthatja, hogy vékony jég, amin járunk. Ezen a jégen pedig megfontoltan kell lépkedni.”

Nem veszik komolyan a fiatalok a háborút?

Különösen érzékenyen érinti a szomszédunkban zajló háború, amelyről úgy érzi, sokan már nem a valós súlyának megfelelően gondolkodnak .

Én néha azt érzem, hogy sokan fel sem fogják, mit is jelent a szomszédságunkban lévő háború. Azzal, hogy a konfliktus ilyen hosszan elhúzódik, sokaknak ez a háború csak egy felszínes kérdés lett

– jegyezte meg. Mint mondta, különösen aggasztó számára, hogy a fiatalok egy része miként viszonyul mindehhez. „A fiatalok egy része már-már reality show-nak fogja fel és várva a végét szurkolnak ide vagy oda. És sokszor hangulatra ülve és nem valós információkra támaszkodva teszik ezt”– fejtette ki.