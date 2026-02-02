- Megkönnyebbültek a családok a rezsistop miatt - a Háborúellenes Gyűlésen is téma volt az új intézkedés
Orbán Viktor megmutatta, mit csinált a hatvani Háborúellenes Gyűlés után
Orbán Viktor megköszönte a támogatást.
Január 31-én Hatvanban volt a Háborúellenes Gyűlés, Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor pedig most megmutatta, mit csinált a teltházas esemény után.
Hatvani gyűlés után egy finom ebéd.
Köszönöm a támogatást!
– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, aki egy videót is mellékelt:
Háborúellenes gyűlés
