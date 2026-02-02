RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor megmutatta, mit csinált a hatvani Háborúellenes Gyűlés után

Orbán Viktor megköszönte a támogatást.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.02. 09:09
Orbán Viktor Háborúellenes Gyűlés ebéd

Január 31-én Hatvanban volt a Háborúellenes Gyűlés, Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor pedig most megmutatta, mit csinált a teltházas esemény után.

2026.01.31.DPK-Háborúellenes gyűlés-Hatvan OV
Orbán Viktor a Háborúellenes Gyűlésen / Fotó: MW

Hatvani gyűlés után egy finom ebéd. 

Köszönöm a támogatást!🇭🇺

– írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, aki egy videót is mellékelt:

