RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Én kívül tudom tartani Magyarországot a háborúból

A miniszterelnök a hatvani Háborúellenes Gyűlésen beszélt a háború veszélyeiről.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.01. 16:15
Módosítva: 2026.02.01. 17:35
Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor béke

Orbán Viktor a hatvani Háborúellenes Gyűlésen beszélt arról, hogy a háborúban csak az erő számít. Elmondta, hogy míg az amerikaiak a béke oldalára álltak, addig az európai vezetés még mindig háborút akar. A miniszterelnök szerint, ha Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, az háborút jelent. A kormányfő úgy látja, hogy a kimaradáshoz erő, ravaszság és tapasztalat szükséges.

2026.01.31.DPK-Háborúellenes gyűlés-Hatvan OV
Orbán Viktor szerint erő, ravaszság, és tapasztalat kell ahhoz, hogy valaki kint tudja tartani az országot a háborúból (Fotó: mw)

Én kívül tudom tartani Magyarországot!

Orbán Viktor egyik fő gondolata a hatvani Háborúellenes Gyűlésen az volt, hogy sorskérdés Magyarországot a háborún kívül tartani A miniszterelnök szerint azonban ehhez erő, ravaszság és tapasztalat szükséges – írja a Ripost.

A Tisza, meg a Shellből, meg a londoni lobbistákból, meg az Erste Bank éléről ideernyőztetett miniszterekkel a büdös életben nem fog tudni, még ha akarna is, de nem akar, nemet mondani Brüsszelnek. Nem tud nemet mondani a háborúra!

– jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint ezért is különösen fontos az áprilisi választás, mert a nemzeti kormány nemet tud mondani.

Magyarországon a Fidesz a biztos választás, ez az egyetlen biztos dolog!

A kormányfő beszélt arról is, hogy a baloldal a migrációt sem vette komolyan, ahogy most a háborút és a katonai részvételt sem.

 

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu