- Szalay-Bobrovniczky Kristóf: vagy béke lesz vagy a III. világháború első fejezete íródik most
- Háborús pszichózis Brüsszelben: Kocsis Máté szerint Nyugat-Európa nem tanult a történelemből
- Orbán Viktor: Az ember értékét az elvégzett munkája minősége adja
- Orbán Viktor: Jól nézünk ki!
Orbán Viktor: Én kívül tudom tartani Magyarországot a háborúból
A miniszterelnök a hatvani Háborúellenes Gyűlésen beszélt a háború veszélyeiről.
Orbán Viktor a hatvani Háborúellenes Gyűlésen beszélt arról, hogy a háborúban csak az erő számít. Elmondta, hogy míg az amerikaiak a béke oldalára álltak, addig az európai vezetés még mindig háborút akar. A miniszterelnök szerint, ha Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, az háborút jelent. A kormányfő úgy látja, hogy a kimaradáshoz erő, ravaszság és tapasztalat szükséges.
Én kívül tudom tartani Magyarországot!
Orbán Viktor egyik fő gondolata a hatvani Háborúellenes Gyűlésen az volt, hogy sorskérdés Magyarországot a háborún kívül tartani A miniszterelnök szerint azonban ehhez erő, ravaszság és tapasztalat szükséges – írja a Ripost.
A Tisza, meg a Shellből, meg a londoni lobbistákból, meg az Erste Bank éléről ideernyőztetett miniszterekkel a büdös életben nem fog tudni, még ha akarna is, de nem akar, nemet mondani Brüsszelnek. Nem tud nemet mondani a háborúra!
– jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint ezért is különösen fontos az áprilisi választás, mert a nemzeti kormány nemet tud mondani.
Magyarországon a Fidesz a biztos választás, ez az egyetlen biztos dolog!
A kormányfő beszélt arról is, hogy a baloldal a migrációt sem vette komolyan, ahogy most a háborút és a katonai részvételt sem.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre