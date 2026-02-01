Orbán Viktor: Én kívül tudom tartani Magyarországot a háborúból

Orbán Viktor a hatvani Háborúellenes Gyűlésen beszélt arról, hogy a háborúban csak az erő számít. Elmondta, hogy míg az amerikaiak a béke oldalára álltak, addig az európai vezetés még mindig háborút akar. A miniszterelnök szerint, ha Ukrajna az Európai Unió tagja lesz, az háborút jelent. A kormányfő úgy látja, hogy a kimaradáshoz erő, ravaszság és tapasztalat szükséges.

Orbán Viktor szerint erő, ravaszság, és tapasztalat kell ahhoz, hogy valaki kint tudja tartani az országot a háborúból (Fotó: mw)

Én kívül tudom tartani Magyarországot!

Orbán Viktor egyik fő gondolata a hatvani Háborúellenes Gyűlésen az volt, hogy sorskérdés Magyarországot a háborún kívül tartani A miniszterelnök szerint azonban ehhez erő, ravaszság és tapasztalat szükséges – írja a Ripost.

A Tisza, meg a Shellből, meg a londoni lobbistákból, meg az Erste Bank éléről ideernyőztetett miniszterekkel a büdös életben nem fog tudni, még ha akarna is, de nem akar, nemet mondani Brüsszelnek. Nem tud nemet mondani a háborúra!

– jelentette ki Orbán Viktor, aki szerint ezért is különösen fontos az áprilisi választás, mert a nemzeti kormány nemet tud mondani.

Magyarországon a Fidesz a biztos választás, ez az egyetlen biztos dolog!