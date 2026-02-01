Orbán Viktor: Ahhoz, hogy ki tudjunk maradni a háborúból, mindenkire szükség van

Áprilisban a magyarok sorsot választanak – Illés Boglárka kemény üzenete a Háborúellenes Gyűlésen

A háború már négy éve tart, és a béke még mindig távolinak tűnik. Illés Boglárka a hatvani Háborúellenes Gyűlésen hívta fel a figyelmet arra, hogy Magyarország az egyetlen, amely következetesen a béke oldalán áll.