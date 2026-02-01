- „Öt fiam van, nem küldöm őket idegen érdekekért harcolni” – Zsigmond Barna Pál üzenete Hatvanból
- Orbán Viktor: a tiszások nem jönnek, hanem küldik őket
- Tóth Szabi a háborúról: Komoly döntések vannak, nagyon észnél kell lenni
- Áprilisban a magyarok sorsot választanak – Illés Boglárka kemény üzenete a Háborúellenes Gyűlésen
Orbán Viktor: Ahhoz, hogy ki tudjunk maradni a háborúból, mindenkire szükség van
„Fel, győzelemre!” – üzente Magyarország miniszterelnöke.
Elképesztőn erős esemény, elképesztően erős fotók – Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán osztott meg egy fotógalériát a szombati, Hatvanban tartot Háborúllenes Gyűlésről.
Ahhoz, hogy ki tudjunk maradni a háborúból, mindenkire szükség van. Fel, győzelemre!
– írta a kormányfő a közösségi oldalán.
Háborúellenes gyűlés
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre