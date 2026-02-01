RETRO RÁDIÓ

„Öt fiam van, nem küldöm őket idegen érdekekért harcolni” – Zsigmond Barna Pál üzenete Hatvanból

Létfontosságú, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból – jelentette ki a Metropolnak a parlamenti államtitkár. Zsigmond Barna Pál a hatvani Háborúellenes Gyűlésen elmondta: a béke megőrzése a választások legnagyobb tétje.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.01. 12:26
Háborúellenes Gyűlés Zsigmond Barna Pál jelölt Fidesz

Zsigmond Barna Pál arra kéri az embereket, próbálják saját családjukon keresztül elképzelni, mit jelentene a háború, mert így lehet a legjobban megérteni a béke fontosságát. 

Zsigmond Barna Pál
Zsigmond Barna Pál a 12. budapesti választókerületben indul a 2026-os választásokon (Fotó: Metropol)

Gondolják végig azt, hogy ha a gyermekeiket vagy testvéreiket vagy szüleiket hadszíntéren látnák, akkor az mekkora szenvedést jelentene!

– fogalmazott a parlamenti államtitkár.

A politikus személyes példát is hozott.

Nekem öt fiam van, és én nem szeretném azt, hogy ők távoli frontokon harcoljanak idegen érdekekért

– mondta határozottan.

Zsigmond Barna Pál szerint Magyarország számára különösen nagy érték a béke, mert a mostani generáció még nem tapasztalta meg közvetlenül a háború pusztítását.

A béke hatalmas kincs, és talán mi szerencsések vagyunk, hogy nem éltünk át háborút. De akár a vajdasági magyarok, akár a kárpátaljai magyarok benne vannak a háborúban. Érdemes őket meghallgatni, hogy ez milyen szenvedéssel jár, milyen veszélyekkel jár

– hangsúlyozta. 

Szerinte a választások egyik legfontosabb kérdése éppen a béke megőrzése - mondta Hatvanban a Háborúellenes Gyűlésen. Arra a kérdésre, hogy ezért vállalta-e a jelöltséget, így válaszolt:

Ezért is vállaltam. Nagyon fontos, hogy megőrizzük a békét, hiszen láthatjuk, hogy Európa háborúba tart, vagy legalábbis háborús pszichózis van Brüsszelben.

Mint azt a Metropol megírta, Zsigmond Barna Pál Újpest és Angyalföld iránt elkötelezett helyi szereplőként, családapaként, közösségi emberként és volt alpolgármesterként szerzett tapasztalataira építve készül a megméretésre. Úgy véli, a politika elsősorban szolgálat, amelynek célja az itt élők mindennapjainak jobbá tétele. Interjúnkban arról is beszélt, miért lát nagyobb potenciált a kerületben, milyen változtatásokat tart szükségesnek, és hogyan képzeli el a párbeszédet a helyi közösségekkel.

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu