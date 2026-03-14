Időjárás: ilyen lesz az idei húsvét, mutatjuk, mikor robban be az igazi tavasz

Március első időszakában egyáltalán nem lehetett okunk a panaszra. Az időjárás mosolygós arcát mutatta, és az átlag fölött alakultak a csúcshőmérsékletek is, nagyjából 16-17 fokkal. Bár az előrejelzések alapján a jövő héttől, március 15-e után kicsit megtorpan a felmelegedés, a fák rügyei és a nyíló virágok már jelzik, hogy itt a hamisítatlan tavasz. De vajon hogyan alakul majd az időjárás húsvétkor és a tavasz második hónapjában, áprilisban, amikor sokan már rengeteg szabadtéri programot is terveznek?

Nos, az AccuWeather előrejelzése szerint Nagypénteken, április 3-án verőfényes napsütés várható, ám nem lesz melegünk, ugyanis a csúcshőmérséklet mindössze 12 fok körül várható. Április 4-én, szombaton már időnként felhők is takarhatják a napot, de a hőmérséklet egy picit emelkedik és már 14 fokot is mérhetünk. Húsvét vasárnap időnként záporokra és hevesebb zivatarokra is van esély, így a húsvéti ünnepek alatt erre a napra érdemes a legkevésbé szabadtéri programokat szervezni, bár a hőmérséklet elérheti a 17 fokot is. Húsvét hétfőn, április 6-án változó felhőzet mellett 15 fokos maximumokra készülhetünk.

Az időjárás lassan melegebbre vált

A húsvéti ünnepek után azután lassan megindul az erőteljesebb felmelegedés, ugyanis április 10-én már 19 fokos nappali csúcshőmérsékletre is készülhetünk, míg a választások napján, április 12-én 17 fokra és napsütéses, de időnként borongósabb időre számíthatunk. Ezt követően azután a napsütés kerül fölénybe és a hónap végéig már 20 fok körüli maximumokra számíthatunk, tartósabb eső a mostani előrejelzések szerint 24-én és 26-án lehet.

A sussfelnap.hu prognózisa szerint ugyanakkor a húsvéti ünnepek alatt 14-16 fokos hőmérsékletek várhatóak, az ő számításaik szerint változóan felhős, napos idő várható, ám húsvét hétfőn a felhők uralják majd az eget. Április 9-től már megérkezik az igazán jó idő a portál számításai szerint, innentől kezdve 18-19, majd a hónap közepétől már 20-23 fokos maximumok is lehetnek.