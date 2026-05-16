„Előbb-utóbb minden sorozat megszakad” – odaszólt a Fradinak a Győr egyik stábtagja

Lipták Zoltán tagja volt annak a győri csapatnak, amely utoljára bajnoki címet nyert. Az ETO FC asszisztens edzőjében most hasonló érzések kavarognak, mint 13 éve.

Szerző: B.
Létrehozva: 2026.05.16. 19:54
Módosítva: 2026.05.16. 19:54
Az 1-0-ás kisvárdai győzelemmel magyar bajnoki címet ünnepelhet az ETO FC Győr. A klub utoljára 13 éve végzett az NB I-es tabella élén, a jelenlegi asszisztens edző, Lipták Zoltán tagja volt annak a csapatnak.

Lipták Zoltán az ETO FC asszisztens edzője
Abszolút hasonló érzések kavarognak bennem, mint a 13 évvel ezelőtti bajnoki címnél. Óriási dolog volt az elmúlt egy év

– fogalmazott az M4 Sport kamerája előtt Lipták Zoltán, aki gratulációját és köszönetét fejezte ki a klub minden munkatársának és a szurkolóknak is.

A szurkolók idegenben is olyan hangulatot teremtettek most Kisvárdán, mintha hazai környbezetben lettünk volna. Ki fogjuk ezt most élvezni.

Az ETO FC-nek hét év után sikerült letaszítania a trónról a Ferencvárost - amely hiába nyert 3-0-ra a ZTE ellen az utolsó fordulóban, végül csak a második helyen végzett az NB I-ben.

Előbb-utóbb minden sorozat megszakad

– reagált Lipták arra, hogy sikerült letaszítani a Fradit a trónról.

Elárulta, a kisvárdai mérkőzés alatt szándékosan nem követték a magyar rekordbajnok ZTE elleni mérkőzésének az eredményét. Sőt, 5-6 fordulóval a vége előtt a bajnoki címmel sem nagyon foglalkoztak, a végére viszont már úgy voltak vele, hogy a saját kezükben van a sorsuk, és meg kell nyerni az NB I-et.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
