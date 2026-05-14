Sületlenségnek tartja a győri legenda azt, ami a bajnokavatással kapcsolatban terjed

Az egy pontos előny elégséges lesz az ETO FC-nek a bajnoki cím megszerzéséhez, legalábbis Hajszán Gyula szerint. A győriekkel kétszeres bajnok egykori labdarúgó ugyanis úgy véli, az utolsó fordulóban mindkét, még bajnokesélyes csapat nyerni fog, ebből következően pedig a Győr végez az élen – fennállása során ötödször.

Hallottam olyan sületlenséget, hogy «miénk a trófea, tietek a bajnoki aranyérem», azaz a Fradi friss Magyar Kupa-győztesként nem játszik majd teljes erőbedobással a ZTE ellen, míg a Győr Kisvárdán megszerzi újabb győzelmét, azaz marad a pontkülönbség

– nyilatkozta a Metropolnak a győriekkel kétszeres bajnok Hajszán Gyula, aki ezt hajmeresztő okoskodásnak nevezte.

Ötödször lehet bajnok az ETO FC

A Ferencváros nem alkuszik, duplázásra törekszik, és biztos vagyok abban, hogy teljes erővel veti magát a küzdelembe. Ami a Fradit illeti, meglepett, hogy a kupadöntőben hosszabbításra kényszerült a zalaegerszegiek ellen, akik esetleg képesek arra is, hogy a Groupama Arénában korábbi két bajnoki győzelem után szombaton egy döntetlent is ellopjanak a bajnoki címvédőtől. Eközben a győriek Kisvárdán esélyesebbek, mert a játékosai pontosan tudják, hogy esetleg pályafutásuk során az első és utolsó alkalmat ragadhatják meg arra, hogy bajnokok legyenek.

Hajszán hozzátette, a Fradi előnye lehet, hogy a kupadöntőben kapott egy éles, 120 perces bizonyítási lehetőséget arra, hogy formában maradjon, míg az ETO hosszabb kihagyás után lép pályára.

Csakhogy Borbély Balázs edzőt nem olyannak ismerem, aki hagyta volna kiesni a játékritmusból jól felépített együttesét. A Győr rámenősebb futballt játszik – és ez lesz a sorsdöntő

– tette hozzá a 37-szeres válogatott kiválóság.

Az FTC-ZTE (tv: M4 Sport+), illetve a Kisvárda-Győr (tv: M4 Sport) találkozókat egyaránt szombaton 17 óra 15 perckor rendezik.