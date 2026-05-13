„Ez az idény egy kudarc a Fradinak" - nem kertel a ferencvárosi legenda
Szombaton felesleges izgulni. Szokolai László, a magyar válogatott egykori csatára szerint a Győr nyeri a bajnoki címet a labdarúgó NB I-ben. A címvédő Ferencváros zsinórban hét elsőség után a második helyre kényszerül.
Szokolai László mindkét együttesben, Győrben és az Üllői úton is futballozott, és a Metropol érdeklődésére határozottan leszögezte: az ETO FC Győr lesz az aranyérmes.
Mégpedig azért dőlt el a bajnoki cím sorsa, mert a Fradi sok meccset bukott el otthon. Tizenöt bajnoki pontot elveszteni a Groupama Arénában megengedhetetlen - kikapott a Puskás Akadémiától, a ZTE-től, a Nyíregyházától, a Debrecentől és a Győrtől is
– nyilatkozta Szokolai, aki a győriekkel 1974-ben Magyar Népköztársasági Kupát nyert, majd a fővárosba kerülve 1981-ben megkoronázta a pályafutását a Ferencvárossal szerzett bajnoki címével. Abban egészen biztos, hogy a 33. fordulóban a lényegi kérdéseket illetően semmi sem változik. Szerinte az éllovas győriek legyőzik a Kisvárdát, a második helyezett FTC pedig nyerni fog a ZTE ellen, így nem változik a tabella, az ETO FC lesz a bajnok. Mindkét találkozó 17.15 órakor kezdődik.
A Győr nem szalasztja el az esélyt
A Kisvárda képtelen lesz ellenállni Borbély Balázs edző csapatának, melynek játékosai közül Vitális Milán, Schön Szabolcs és Ahmed Benbouali formája elnyerte a tetszésemet. Nem lehet akkora „veréb” az ETO, hogy ne éljen ezzel az esélyével
- hangzott Szokolai véleménye, aki kimondta, ez az idény egy kudarc a Fradi számára, csak a Magyar Kupa-győzelem miatt örül.
A zalaiak abban hisznek, hogy ebben a bajnokságban harmadszor is legyőzik az FTC-t. Csakhogy ez hiú ábránd, kivihetetlen terv. Az évzárón ki kell szolgálni a Fradi-tábort a Groupama Arénában, ezt jól tudják a ferencvárosiak, és ez csakis sziporkázó győzelemmel lehetséges
– tette hozzá a 12-szeres exválogatott.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre