„Ez az idény egy kudarc a Fradinak" - nem kertel a ferencvárosi legenda

Szombaton felesleges izgulni. Szokolai László, a magyar válogatott egykori csatára szerint a Győr nyeri a bajnoki címet a labdarúgó NB I-ben. A címvédő Ferencváros zsinórban hét elsőség után a második helyre kényszerül.

Szerző: (s)
Létrehozva: 2026.05.13. 13:30
Szokolai László mindkét együttesben, Győrben és az Üllői úton is  futballozott, és a Metropol érdeklődésére határozottan leszögezte: az ETO FC Győr lesz az aranyérmes.

A Fradi riválisa, a Győr lehet a bajnok
Hiába nyerne a Fradi a hétvégén, a győrieknek a saját kezükben van a sorsuk Fotó: Török Attila

Mégpedig azért dőlt el a bajnoki cím sorsa, mert a Fradi sok meccset bukott el otthon. Tizenöt bajnoki pontot elveszteni a Groupama Arénában megengedhetetlen - kikapott a Puskás Akadémiától, a ZTE-től, a Nyíregyházától, a Debrecentől és a Győrtől is

– nyilatkozta Szokolai, aki a győriekkel 1974-ben Magyar Népköztársasági Kupát nyert, majd a fővárosba kerülve 1981-ben megkoronázta a pályafutását a Ferencvárossal szerzett bajnoki címével. Abban egészen biztos, hogy a 33. fordulóban a lényegi kérdéseket illetően semmi sem változik. Szerinte az éllovas győriek legyőzik a Kisvárdát, a második helyezett FTC pedig nyerni fog a ZTE ellen, így nem változik a tabella, az ETO FC lesz a bajnok. Mindkét találkozó 17.15 órakor kezdődik.

A Győr nem szalasztja el az esélyt

A Kisvárda képtelen lesz ellenállni Borbély Balázs edző csapatának, melynek játékosai közül Vitális Milán, Schön Szabolcs és Ahmed Benbouali formája elnyerte a tetszésemet. Nem lehet akkora „veréb” az ETO, hogy ne éljen ezzel az esélyével

 - hangzott Szokolai véleménye, aki kimondta, ez az idény egy kudarc a Fradi számára, csak a Magyar Kupa-győzelem miatt örül.

A zalaiak abban hisznek, hogy ebben a bajnokságban harmadszor is legyőzik az FTC-t. Csakhogy ez hiú ábránd, kivihetetlen terv. Az évzárón ki kell szolgálni a Fradi-tábort a Groupama Arénában, ezt jól tudják a ferencvárosiak, és ez csakis sziporkázó győzelemmel lehetséges

 – tette hozzá a 12-szeres exválogatott. 

 

