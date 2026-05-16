Utolsó másodpercig tartó izgalom: az ETO FC Győr az NB I bajnoka
Eldőlt az NB I-es bajnoki cím sorsa. Az ETO FC Győr nyerte a Fizz Liga 2025/26-os kiírását.
Az ETO FC lett az NB I bajnoka, miután Borbély Balázs együttese 1-0-ás győzelmet aratott Kisvárdán. A Fradi 3-0-ás sikert aratott a ZTE ellen, de ez végül nem befolyásolta a bajnoki cím sorsát.
Bajnok az ETO FC Győr
Kisvárdai helyzetekkel indult a mérkőzés, a vezetést azonban mégis az ETO FC Győr szerezte meg Nadhir Benbuali révén – aki Schön Szabolcs beadásából talált a hazai kapuba. A gólt beárnyékolta, hogy az ünneplés közben egy vendég drukker balesetet szenvedett a lelátón, és mentőt kellett hívni hozzá.
A második játékrészben újabb találat már nem született, ami egyben azt is jelentette, hogy az ETO FC Győr az NB I bajnoka - immáron ötödik alkalommal.
Az FTC-ZTE mérkőzésen 3-0-ás hazai győzelem született, a magyar rekordbajnok azonban így is csak a második helyen végzett az NB I-ben.
