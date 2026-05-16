Utolsó másodpercig tartó izgalom: az ETO FC Győr az NB I bajnoka

Eldőlt az NB I-es bajnoki cím sorsa. Az ETO FC Győr nyerte a Fizz Liga 2025/26-os kiírását.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.16. 19:09
Módosítva: 2026.05.16. 19:16
NB I ETO FC Győr Fradi

Az ETO FC lett az NB I bajnoka, miután Borbély Balázs együttese 1-0-ás győzelmet aratott Kisvárdán. A Fradi 3-0-ás sikert aratott a ZTE ellen, de ez végül nem befolyásolta a bajnoki cím sorsát.

ETO FC Győr
Az ETO FC Győr lett az NB I bajnoka Fotó: Mediaworks

Bajnok az ETO FC Győr

Kisvárdai helyzetekkel indult a mérkőzés, a vezetést azonban mégis az ETO FC Győr szerezte meg Nadhir Benbuali révén – aki Schön Szabolcs beadásából talált a hazai kapuba. A gólt beárnyékolta, hogy az ünneplés közben egy vendég drukker balesetet szenvedett a lelátón, és mentőt kellett hívni hozzá.

A második játékrészben újabb találat már nem született, ami egyben azt is jelentette, hogy az ETO FC Győr az NB I bajnoka - immáron ötödik alkalommal.

 

Az FTC-ZTE mérkőzésen 3-0-ás hazai győzelem született, a magyar rekordbajnok azonban így is csak a második helyen végzett az NB I-ben.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
