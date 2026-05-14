Felrúgta az etikettet, kiborultak a szurkolók a Fradi sztárjára

Úgy látszik, rossz döntést hozott a zöld-fehérek sztárja. Cebrail Makreckis egy lila nadrágban jelent meg az edzőközpontban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.14. 19:00
A rekordbajnok zöld-fehérek már gőzerővel készülnek a szombati (17:15) FTC-ZTE bajnokira, amely arról is dönt, hogy ők, vagy a tabellát egy ponttal vezető Győr lesz-e a bajnok. A kupagyőzelem után a játékosok jó hangulatban érkeztek meg a Népligetbe, ahonnan a klub szokás szerint betekintést engedett az aznapi szettjeikbe is. Cebrail Makreckis pedig alaposan megosztotta a szurkolókat: a ferencvárosi játékos lila nadrágban érkezett edzésre, ami sokaknál kiverte a biztosítékot, többen pedig úgy érezték, megsértette a zöld-fehér etikettet.

Cebrail Makreckis egy lila nadrágban jelent meg az a Fradi edzőközpontjában (Fotó: David Balogh)

Cebrail Makreckis elfelejtette, hogy a lila az tiltott szín

A lett védő ezúttal is megcsillogtatta stílusérzékét, ahogy azt korábban már számtalanszor megtette. Most azonban sok szurkoló szerint átlépett egy határt, amikor lila nadrágban érkezett meg az edzésre. Köztudott, hogy a Ferencvárosnál különösen érzékeny téma a lila szín az ősi rivális Újpest miatt. A két csapat rivalizálása évtizedek óta meghatározza a magyar futballt, ezért a zöld-fehér szurkolók szemében a lila gyakorlatilag tiltott színnek számít. A klub elnöke, Kubatov Gábor korábban többször is hangsúlyozta, hogy ő például egyáltalán nem hord lila ruhát.

Makreckis mit művel lila gatyában?

– kérdezte az egyik szurkoló. 

Komoly az a lila gatya...

Cebrail Makreckis szettjét továbblapozva tekintheted meg:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
