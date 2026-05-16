Elmossa a vihar a Győr bajnoki címét? A szakadó eső mentheti meg a Fradit

Ez mindenképpen a címvédőnek segíthet. Szombaton eldől az NB I bajnoki címének sorsa, ám könnyen lehet, hogy az aranyéremért zajló Fradi-Győr versenyfutást nemcsak a két csapat teljesítménye, hanem az időjárási körülmények is jelentősen befolyásolják.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.16. 09:00
Szombat délután egyidőben, 17:15-ös kezdéssel rendezik meg a Fradi-ZTE és a Kisvárda-ETO NB I-es összecsapásokat. A két mérkőzés végére eldől, folytatódik-e a Ferencváros immár hét éve tartó hazai egyeduralma, vagy a Győr ünnepelheti története ötödik bajnoki címét. Az ETO számára a képlet egyszerű: amennyiben Kisvárdán ugyanannyi vagy több pontot szerez, mint az FTC a Zalaegerszeg ellen hazai környezetben, a kisalföldieké az arany. Ám az előrejelzések szerint az időjárás is beleszólhat a bajnoki versenyfutásba.

A Győr előnye mindössze egyetlen pont a Fradival szemben az NB I utolsó fordulója előtt (Fotó: Balogh Dávid)

Az időjárás is beleszól az NB I aranycsatájába

A meteorológiai előrejelzések szerint szombaton egy mediterrán ciklon hatására továbbra csapadékos lesz az idő az ország több térségében, így Kelet-Magyarországon, Kisvárda környékén is. A legintenzívebb záporokat és zivatarokat éppen a mérkőzés idejére, 17 és 18 óra közé várják, ráadásul már az előző éjszaka is jelentős mennyiségű eső áztathatja a pályát. 

Összességében a szombati napra 20-30 cm csapadék várható Kisvárdán.

A kedvezőtlen körülmények természetesen mindkét csapat játékára hatással lehetnek, ám könnyen elképzelhető, hogy a Győr számára jelentenek majd nagyobb nehézséget. Ugyanis a vizes, csúszós gyep rendszerint a kezdeményezőbb, technikásabb futballt játszó csapat játékát töri meg jobban. 

A pszichológiai tényezők szintén komoly szerepet játszhatnak. Az ETO futballistáin hatalmas nyomás lesz, hiszen sokuk karrierjének legnagyobb sikeréért lép pályára. Ez a rossz körülményekkel párosulva pedig rengeteg egyéni hibához vezethet.

Bajnok a Győr, ha:

  • Nyer Kisvárdán
  • Döntetlent játszik Kisvárdán, de a Fradi sem veri a ZTE-t
  • A Győr és a Fradi is kikap az utolsó fordulóban

Bajnok a Fradi, ha:

  • Nyer a ZTE ellen, s a Győr nem tud győzni Kisvárdán
  • Döntetlen a ZTE ellen, miközben a Győr vereséget szenved

 

