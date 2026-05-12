RETRO RÁDIÓ

"Nyernünk kell" - a ZTE csatára kimondta, nem lesz bajnok a Fradi

A vesztes kupadöntő után is elszánt a zalaiak csatára. Skribek Alen szerint meglepetést okoznak az FTC-ZTE meccsen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.12. 09:00
ftc győr bajnokság

Az 1-0-ra megnyert kupadöntő után akár duplázhat is a bajnoki címvédő Fradi, ha szombaton az FTC-ZTE találkozón legyőzi a zalaiakat (17.15, M4 Sport). Csakhogy ehhez az is szükséges, hogy a ferencvárosiak előtt egy ponttal vezető éllovas Győr ne nyerjen Kisvárdán a labdarúgó-NB I záró, 33. fordulójában. A vidéki kék-fehérek gólvágója, Skribek Alen elismerte, keveset és alacsony hatékonysággal rohamozták szombaton a Magyar Kupa-döntőben Dibusz Dénes kapuját, ezért kaptak ki 1-0-ra, de kétli, hogy az FTC a kupagyőzelme után bajnoki címhez is jut.

FTC-ZTE
A belga Raemaekers gólja döntötte el az FTC-ZTE kupadöntőt
 Fotó: Illyés Tibor

FTC-ZTE: veretlen vendégek

A zalaiak arra büszkék lehetnek, hogy a bajnokságban a szezonban mindkét találkozón legyőzték a Ferencvárost.

"Nuno Campos edző pedig hatékony taktikát vázolt fel, amit csak részben sikerült megvalósítanunk. Pontos passzokkal és a földön vezetett támadásokkal értük el azt, amit eddig elértünk a bajnokságban, és ez eredményezett volna a kupasikert is. De a kivitelezésekbe hiba csúszott. Mivel az utolsó fordulóban akár a bronzéremért is érdekeltek lehetünk, nyernünk kell a Groupama Arénában. És mivel korábban ezt meg is tettük, ennek nem látom akadályát" - mondta a Metropolnak a ZTE csatára, aki szerint van motivációjuk, ugyanis még mindig elérhető a harmadik hely a bajnokságban.

Bár jelenleg az ötödik helyen tanyázunk, de a Fradi elleni szombati sikerrel szerencsés esetben megszerezhetjük a harmadik helyet, ami nemzetközi kupaindulással egyenlő.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu