"Nyernünk kell" - a ZTE csatára kimondta, nem lesz bajnok a Fradi

Az 1-0-ra megnyert kupadöntő után akár duplázhat is a bajnoki címvédő Fradi, ha szombaton az FTC-ZTE találkozón legyőzi a zalaiakat (17.15, M4 Sport). Csakhogy ehhez az is szükséges, hogy a ferencvárosiak előtt egy ponttal vezető éllovas Győr ne nyerjen Kisvárdán a labdarúgó-NB I záró, 33. fordulójában. A vidéki kék-fehérek gólvágója, Skribek Alen elismerte, keveset és alacsony hatékonysággal rohamozták szombaton a Magyar Kupa-döntőben Dibusz Dénes kapuját, ezért kaptak ki 1-0-ra, de kétli, hogy az FTC a kupagyőzelme után bajnoki címhez is jut.

A belga Raemaekers gólja döntötte el az FTC-ZTE kupadöntőt

FTC-ZTE: veretlen vendégek

A zalaiak arra büszkék lehetnek, hogy a bajnokságban a szezonban mindkét találkozón legyőzték a Ferencvárost.

"Nuno Campos edző pedig hatékony taktikát vázolt fel, amit csak részben sikerült megvalósítanunk. Pontos passzokkal és a földön vezetett támadásokkal értük el azt, amit eddig elértünk a bajnokságban, és ez eredményezett volna a kupasikert is. De a kivitelezésekbe hiba csúszott. Mivel az utolsó fordulóban akár a bronzéremért is érdekeltek lehetünk, nyernünk kell a Groupama Arénában. És mivel korábban ezt meg is tettük, ennek nem látom akadályát" - mondta a Metropolnak a ZTE csatára, aki szerint van motivációjuk, ugyanis még mindig elérhető a harmadik hely a bajnokságban.