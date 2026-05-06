Teljes a bizonytalanság, a Fradi BL-szereplése a tét

Két meccsel a zárás előtt még bármi megtörténhet. A Fradinál nemhogy a BL-szereplés, az Európa-liga is veszélyben van.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.06. 08:30
fradi bajnokok ligája bajnokság

Két mérkőzés van hátra az idényből, s egyelőre még sejteni sem lehet, melyik sorozatban indulhat a Fradi a nemzetközi porondon. Az európai szereplés garantált, de az a ZTE elleni meccsektől függ, hogy a Bajnokok Ligája, az Európa-liga, vagy a Konferencialiga jön össze Robbie Keane együttesének.

A Fradi könnyen lecsúszhat a BL-ről Fotó: Adam Molnar

A Ferencváros szombaton a ZTE ellen játszik kupadöntőt, majd szintén a zalaiakat fogadja a bajnokságban. Ezeken a találkozókon dől el, hol indul nyáron a gárda.

Még a Bajnokok Ligáját is elérheti a Fradi

Fradi BL-ben: ez akkor jöhet létre, ha az NB I utolsó fordulójában a zöld-fehérek több pontot szereznek a ZTE ellen, mint a Győr Kisvárdán. Az FTC bajnokként minden bizonnyal a BL-selejtező harmadik körében, kiemeltként kezdhetne.

Fradi az El-ben: Ha a gárda megnyeri a kupadöntőt, de a bajnokságban csak második lesz, akkor marad az Európa-liga selejtezője. Kiemeltként, de rögtön az első körben párharc várna a zöld-fehérekre.

Fradi a Konferencialigában: A legrosszabb verzió a Ferencváros számára. Vesztes kupadöntő után a bajnokságot is elbukná az FTC, akkor maradna a KL legelső selejtezőköre.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
