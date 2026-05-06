Teljes a bizonytalanság, a Fradi BL-szereplése a tét

Két mérkőzés van hátra az idényből, s egyelőre még sejteni sem lehet, melyik sorozatban indulhat a Fradi a nemzetközi porondon. Az európai szereplés garantált, de az a ZTE elleni meccsektől függ, hogy a Bajnokok Ligája, az Európa-liga, vagy a Konferencialiga jön össze Robbie Keane együttesének.

A Ferencváros szombaton a ZTE ellen játszik kupadöntőt, majd szintén a zalaiakat fogadja a bajnokságban. Ezeken a találkozókon dől el, hol indul nyáron a gárda.

Még a Bajnokok Ligáját is elérheti a Fradi

Fradi BL-ben: ez akkor jöhet létre, ha az NB I utolsó fordulójában a zöld-fehérek több pontot szereznek a ZTE ellen, mint a Győr Kisvárdán. Az FTC bajnokként minden bizonnyal a BL-selejtező harmadik körében, kiemeltként kezdhetne.

Fradi az El-ben: Ha a gárda megnyeri a kupadöntőt, de a bajnokságban csak második lesz, akkor marad az Európa-liga selejtezője. Kiemeltként, de rögtön az első körben párharc várna a zöld-fehérekre.

Fradi a Konferencialigában: A legrosszabb verzió a Ferencváros számára. Vesztes kupadöntő után a bajnokságot is elbukná az FTC, akkor maradna a KL legelső selejtezőköre.