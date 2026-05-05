Nagy a baj, ennyi esélye maradt a Fradinak a bajnoki címre
Az NB I utolsó fordulója dönt, de lépéselőnyben a Győri ETO. A statisztikák alapján kevés a Fradi sansza a címvédésre.
Az utolsó előtti, 32. fordulóban – az ellenfeleiken túl – egymást múlták felül a labdarúgó-NB I bajnokesélyesei. A lépéselőnyben lévő, trónkövetelő ETO hazai pályán 4-0-ra lelépte a más biztosan kieső Diósgyőrt, a címvédő FTC pedig Újpesten aratott 5-0-s diadalt. A lényeg ezzel változatlan maradt: a győriek egy ponttal vezetnek a Fradi előtt, így a zárófordulóban győzelmük esetén – vagy ha legalább annyi pontot szereznek Kisvárdán, mint az utóbbi hét év egyeduralkodója otthon a ZTE ellen – megszerzik történetük ötödik NB I-es bajnoki címét.
A labdarúgás statisztikáival foglalkozó Football Meets Data szimulátora a lehetséges végkimenetelek pontos esélyét is világossá tette az NB I aranycsatájáról.
Eszerint az eddigi teljesítmények alapján az ETO-nak 66, a Fradinak 34 százalék az esélye a 2025/26-os szezon aranyérmére.
Fradi-ZTE előbb a kupáért, aztán a bajnokságért
Ugyanakkor egy trófeát már ezen a hétvégén megszerezhet Robbie Keane csapata: a szombati (18.00) Magyar Kupa-döntőben a Zalaegerszeg ellen játszik a Puskás Arénában, hogy aztán egy héttel később a Groupama Arénában a bajnokságot is a ZTE ellen zárja.
Az NB I állása 32 forduló után:
- ETO 66 pont
- FTC 65
- Paks 50 (60-45)
- DVSC 50 (49-40)
A jövő hétvégi utolsó fordulóban a Kisvárda-ETO és FTC-ZTE mérkőzéseken dől el a bajnoki cím.
