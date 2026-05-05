Nagy a baj, ennyi esélye maradt a Fradinak a bajnoki címre

Az utolsó előtti, 32. fordulóban – az ellenfeleiken túl – egymást múlták felül a labdarúgó-NB I bajnokesélyesei. A lépéselőnyben lévő, trónkövetelő ETO hazai pályán 4-0-ra lelépte a más biztosan kieső Diósgyőrt, a címvédő FTC pedig Újpesten aratott 5-0-s diadalt. A lényeg ezzel változatlan maradt: a győriek egy ponttal vezetnek a Fradi előtt, így a zárófordulóban győzelmük esetén – vagy ha legalább annyi pontot szereznek Kisvárdán, mint az utóbbi hét év egyeduralkodója otthon a ZTE ellen – megszerzik történetük ötödik NB I-es bajnoki címét.

A győri Vitális Milán (balra) vagy a ferencvárosi Mariano Gómez örülhet majd az ETO-Fradi versenyfutás végén? Fotó: Balogh Dávid

A labdarúgás statisztikáival foglalkozó Football Meets Data szimulátora a lehetséges végkimenetelek pontos esélyét is világossá tette az NB I aranycsatájáról.

One round left in 🇭🇺 NB I.



📈 Győr will be crowned champions if they beat Kisvárda away or if they match the outcome of Ferencvaros' game v ZTE.



⚖️ Ferencvaros wins the potential tie-breaker on matches won.



🏆 To win the league:

66% 🇭🇺 Győr

34% 🇭🇺 Ferencvaros



👉 Full… pic.twitter.com/7eCvxu2rUn — Football Meets Data (@fmeetsdata) May 3, 2026

Eszerint az eddigi teljesítmények alapján az ETO-nak 66, a Fradinak 34 százalék az esélye a 2025/26-os szezon aranyérmére.

Fradi-ZTE előbb a kupáért, aztán a bajnokságért

Ugyanakkor egy trófeát már ezen a hétvégén megszerezhet Robbie Keane csapata: a szombati (18.00) Magyar Kupa-döntőben a Zalaegerszeg ellen játszik a Puskás Arénában, hogy aztán egy héttel később a Groupama Arénában a bajnokságot is a ZTE ellen zárja.