Nagy a baj, ennyi esélye maradt a Fradinak a bajnoki címre

Az NB I utolsó fordulója dönt, de lépéselőnyben a Győri ETO. A statisztikák alapján kevés a Fradi sansza a címvédésre.

Szerző: MM
Létrehozva: 2026.05.05. 08:30
Az utolsó előtti, 32. fordulóban – az ellenfeleiken túl – egymást múlták felül a labdarúgó-NB I bajnokesélyesei. A lépéselőnyben lévő, trónkövetelő ETO hazai pályán 4-0-ra lelépte a más biztosan kieső Diósgyőrt, a címvédő FTC pedig Újpesten aratott 5-0-s diadalt. A lényeg ezzel változatlan maradt: a győriek egy ponttal vezetnek a Fradi előtt, így a zárófordulóban győzelmük esetén – vagy ha legalább annyi pontot szereznek Kisvárdán, mint az utóbbi hét év egyeduralkodója otthon a ZTE ellen – megszerzik történetük ötödik NB I-es bajnoki címét.

A győri Vitális Milán (balra) vagy a ferencvárosi Mariano Gómez örülhet majd az ETO-Fradi versenyfutás végén?        Fotó: Balogh Dávid

A labdarúgás statisztikáival foglalkozó Football Meets Data szimulátora a lehetséges végkimenetelek pontos esélyét is világossá tette az NB I aranycsatájáról.

Eszerint az eddigi teljesítmények alapján az ETO-nak 66, a Fradinak 34 százalék az esélye a 2025/26-os szezon aranyérmére. 

Fradi-ZTE előbb a kupáért, aztán a bajnokságért

Ugyanakkor egy trófeát már ezen a hétvégén megszerezhet Robbie Keane csapata: a szombati (18.00) Magyar Kupa-döntőben a Zalaegerszeg ellen játszik a Puskás Arénában, hogy aztán egy héttel később a Groupama Arénában a bajnokságot is a ZTE ellen zárja.

Az NB I állása 32 forduló után:

  1. ETO 66 pont
  2. FTC 65
  3. Paks 50 (60-45)
  4. DVSC 50 (49-40)

A jövő hétvégi utolsó fordulóban a Kisvárda-ETO és FTC-ZTE mérkőzéseken dől el a bajnoki cím.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
