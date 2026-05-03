Egyre rosszabb a helyzet, már csak így lehet bajnok a Fradi

Nem hibázott a Győr, a labdarúgó-NB I éllovasa utolsó hazai meccsén 4-0-ra verte a már kieső Diósgyőrt. A győriek négy ponttal vezetnek a Ferencváros előtt, a címvédő a vasárnapi Újpest-Fradi találkozóra készül. Robbie Keane együttese a lerosszabb esetben már ma elveszíthet mindent.

Robbie Keane csapatára nehéz perszek várnak az Újpest-Fradi meccsen

Az Újpest-Fradi meccs után már csak egy fordulót rendeznek. Május 16-án FTC-ZTE, Kisvárda-Győr meccsek lesznek. Megmutatjuk, hogyan lehet bajnok még a bajnok a Ferencváros.

Újpest-Fradi: ez vár a zöld fehérekre

Ha a Fradi legyőzi a Újpestet, akkor az utolsó fordulóban szimplán több pontot kell szereznie, mint a Győrnek.

Ha döntetlen lesz Újpesten, akkor a Ferencvárosnak le kell győznie az egerszegieket, miközben a Győr kikap Kisvárdán.

Újpesti siker esetén már ma bajnok lesz a Győri ETO FC.