Egyre rosszabb a helyzet, már csak így lehet bajnok a Fradi

Vasárnap el is veszítheti a bajnoki aranyat a címvédő. Megmutatjuk, mi történhet az Újpest-Fradi meccsen!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.03. 10:45
Nem hibázott a Győr, a labdarúgó-NB I éllovasa utolsó hazai meccsén 4-0-ra verte a már kieső Diósgyőrt. A győriek négy ponttal vezetnek a Ferencváros előtt, a címvédő a vasárnapi Újpest-Fradi találkozóra készül. Robbie Keane együttese a lerosszabb esetben már ma elveszíthet mindent.

Az Újpest-Fradi meccs után már csak egy fordulót rendeznek. Május 16-án FTC-ZTE, Kisvárda-Győr meccsek lesznek. Megmutatjuk, hogyan lehet bajnok még a bajnok a Ferencváros.

Újpest-Fradi: ez vár a zöld fehérekre

Ha a Fradi legyőzi a Újpestet, akkor az utolsó fordulóban szimplán több pontot kell szereznie, mint a Győrnek. 

Ha döntetlen lesz Újpesten, akkor a Ferencvárosnak le kell győznie az egerszegieket, miközben a Győr kikap Kisvárdán.

Újpesti siker esetén már ma bajnok lesz a Győri ETO FC.

 

