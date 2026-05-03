Egyre rosszabb a helyzet, már csak így lehet bajnok a Fradi
Vasárnap el is veszítheti a bajnoki aranyat a címvédő. Megmutatjuk, mi történhet az Újpest-Fradi meccsen!
Nem hibázott a Győr, a labdarúgó-NB I éllovasa utolsó hazai meccsén 4-0-ra verte a már kieső Diósgyőrt. A győriek négy ponttal vezetnek a Ferencváros előtt, a címvédő a vasárnapi Újpest-Fradi találkozóra készül. Robbie Keane együttese a lerosszabb esetben már ma elveszíthet mindent.
Az Újpest-Fradi meccs után már csak egy fordulót rendeznek. Május 16-án FTC-ZTE, Kisvárda-Győr meccsek lesznek. Megmutatjuk, hogyan lehet bajnok még a bajnok a Ferencváros.
Újpest-Fradi: ez vár a zöld fehérekre
Ha a Fradi legyőzi a Újpestet, akkor az utolsó fordulóban szimplán több pontot kell szereznie, mint a Győrnek.
Ha döntetlen lesz Újpesten, akkor a Ferencvárosnak le kell győznie az egerszegieket, miközben a Győr kikap Kisvárdán.
Újpesti siker esetén már ma bajnok lesz a Győri ETO FC.
