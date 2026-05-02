„Ha rajtam múlna, nem ünnepelne bajnoki címet a Fradi" - üzent az újpesti legenda a derbi előtt

Rangadót játszanak vasárnap délután (16 óra, tv: M4 Sport) a Megyeri úton, az Újpest-Fradi derbi évtizedek óta rendszeresen nagy figyelmet kelt. A házigazda újpestiek számára külön motivációt jelent, hogy megakadályozhatja ősi riválisát abban, hogy sorozatban nyolcadszor nyerjen bajnoki címet.

Az Újpest-Fradi meccsen csak a győzelem lehet elfogadható eredmény a vendégeknek

Tóth András háromszázháromszor játszott az Újpest színeiben, köztük természetesen egykoron több rangadón is szerepelt. Az 1978-as világbajnokságon Olaszország ellen gólt szerző egykori középpályás elmondta, hogy volt csapata, elsősorban Dárdai Pálnak és Szélesi Zoltánnak köszönhetően feljövőben van, a Fradi pedig nem olyan acélos mint korábban volt.

Újpest-Fradi: 8-3 után 7-1

Pályafutásomból természetesen a 8-3-as sikerünkre emlékszem szívesen, ugyanakkor a két évvel későbbi, 7-1 es vereségünket örökre törölném emlékezetemből. És még valami: Kubatov Gábor, az FTC elnöke azt nyilatkozta nem is olyan régen, ha úgy alakulna, szívesen kiejtené az Újpestet az NB I-ből. Butaság, hiszen mennyit veszítene ezzel a komplett magyar foci, elmaradnának a nagy rangadók. Nos, most én mondom, ha rajtam múlna, nem ünnepelne bajnoki címet a Fradi

- fogalmazott a tizenhétszeres válogatott középpályás.

Tóthtal szemben mindenképpen ferencvárosi győzelmet vár az egykoron tizenkétszeres válogatott exfradista, Szokolai László. A kiváló csatár 167 alkalommal szerepelt a Ferencvárosban, sikerből és kudarcból is kijutott neki.

Talán legfájóbb emlékem az Újpest elleni rangadókról, amikor egy délelőtti meccsen 1-0 kikaptunk az Üllői úton. Természetesen kellemesebb viszont, amikor 1982-ben 5-0-ra vertük a lilákat, és az ötből három gólt én szereztem. Már csak járok a régi gólok nyomában, nem rúgom őket, de azt szeretném, ha elhoznánk a három pontot a Megyeri útról. Szerintem nekünk az most jár

- fogalmazott Szokolai.