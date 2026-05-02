„Ha rajtam múlna, nem ünnepelne bajnoki címet a Fradi" - üzent az újpesti legenda a derbi előtt
Csúcsrangadót játszanak vasárnap a labdarúgó Fizz Liga 32., utolsó előtti fordulójában. Az Újpest-Fradi derbi akár a vendégek sorsáról is dönthet.
Rangadót játszanak vasárnap délután (16 óra, tv: M4 Sport) a Megyeri úton, az Újpest-Fradi derbi évtizedek óta rendszeresen nagy figyelmet kelt. A házigazda újpestiek számára külön motivációt jelent, hogy megakadályozhatja ősi riválisát abban, hogy sorozatban nyolcadszor nyerjen bajnoki címet.
Tóth András háromszázháromszor játszott az Újpest színeiben, köztük természetesen egykoron több rangadón is szerepelt. Az 1978-as világbajnokságon Olaszország ellen gólt szerző egykori középpályás elmondta, hogy volt csapata, elsősorban Dárdai Pálnak és Szélesi Zoltánnak köszönhetően feljövőben van, a Fradi pedig nem olyan acélos mint korábban volt.
Újpest-Fradi: 8-3 után 7-1
Pályafutásomból természetesen a 8-3-as sikerünkre emlékszem szívesen, ugyanakkor a két évvel későbbi, 7-1 es vereségünket örökre törölném emlékezetemből. És még valami: Kubatov Gábor, az FTC elnöke azt nyilatkozta nem is olyan régen, ha úgy alakulna, szívesen kiejtené az Újpestet az NB I-ből. Butaság, hiszen mennyit veszítene ezzel a komplett magyar foci, elmaradnának a nagy rangadók. Nos, most én mondom, ha rajtam múlna, nem ünnepelne bajnoki címet a Fradi
- fogalmazott a tizenhétszeres válogatott középpályás.
Tóthtal szemben mindenképpen ferencvárosi győzelmet vár az egykoron tizenkétszeres válogatott exfradista, Szokolai László. A kiváló csatár 167 alkalommal szerepelt a Ferencvárosban, sikerből és kudarcból is kijutott neki.
Talán legfájóbb emlékem az Újpest elleni rangadókról, amikor egy délelőtti meccsen 1-0 kikaptunk az Üllői úton. Természetesen kellemesebb viszont, amikor 1982-ben 5-0-ra vertük a lilákat, és az ötből három gólt én szereztem. Már csak járok a régi gólok nyomában, nem rúgom őket, de azt szeretném, ha elhoznánk a három pontot a Megyeri útról. Szerintem nekünk az most jár
- fogalmazott Szokolai.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre